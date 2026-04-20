Los Brooklyn Nets renuevan a Jordi Fernández como entrenador principal

Buenas noticias para Jordi Fernández y el baloncesto español. Los Brooklyn Nets han decidido renovar al entrenador catalán y a todo su cuerpo técnico para seguir al frente del equipo neoyorquino, según ha informado el periodista Shams Charania en ESPN. La ampliación de contrato es multianual y "consolida un compromiso a largo plazo para Fernández tras dos temporadas al mando", explica el mencionado periodista.

En plena reconstrucción

Jordi Fernández fue el entrenador escogido por Brooklyn hace dos años para iniciar un proceso de reconstrucción que ya se intuía a largo plazo. Los Nets son un equipo sin una estrella fija y plagada de jóvenes que está tratando de construir un proyecto ganador para los próximos años.

Aunque esta temporada no ha sido buena en cuanto a resultados y el equipo no ha conseguido clasificarse a los playoffs, la mejoría respecto al primer año de Jordi es evidente y la franquicia confía en que se sigan dando pasos al frente.

El foco ahora para los Nets está en el próximo Draft de la NBA, en el que cuentan con un 14 por ciento de posibilidades de tener el primer pick, lo que sería el mayor premio para una franquicia que está en reconstrucción. Las posibilidades de tener un 'top4' son de 52 por ciento para un draft cuyos principales prospects son AJ Dybantsa, que será número uno salvo sorpresa, Darryn Peterson, Cameron Boozer y Darius Acuff.

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Dos jugadores consolidados y varios proyectos

Mientras no llegue un jugador con mayor potencial de estrella, Michael Porter Jr y Nic Claxton son los principales buques insignias de un proyecto que cuenta con Egor Denim, Danny Wolf, Ben Saraf y Nolan Traoré como jóvenes interesantes, todos ellos elegidos en el draft de 2025.