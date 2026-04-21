Los Timberwolves reviven y empatan a uno la serie contra Denver Nuggets

Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, nadie da un duro por los Minnesota Timberwolves, que no han necesitado que nadie crea en ellos para plantarse en las dos últimas finales de conferencia. Este año, en el que la primera ronda de playoff les tenía preparada una nueva eliminatoria contra Denver Nuggets, los pronósticos no eran mucho más optimistas, y menos después de perder el primer partido de la serie en Denver.

Sin embargo, en la madrugada del pasado lunes a martes, los Timberwolves han revivido, al menos para la opinión pública, ganando el segundo partido de la serie y robando el factor cancha de la serie, que ahora viaja a Minnesota para el tercer y cuarto partido.

Anthony Edwards, a una pierna, decisivo

Cierto es que buena parte de las dudas este año en torno a Minnesota se centraban en el estado de salud de Edwards, tocado de la rodilla desde el tramo final de temporada regular. En el segundo partido a 'Ant' pareció no afectarle el dolor y completó un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes para liderar la remontada en un partido que llegaron a ir perdiendo de 19. Julius Randle, con 24 unidades, fue la otra pieza clave en ataque

El partido estuvo en la defensa

Aunque el factor clave del segundo partido fue claramente la defensa. Gobert se comió a Jokic y tanto McDaniels como Edwards y Divincenzo hicieron lo propio con Murray a partir de la segunda mitad, ahogando cada ataque de los Nuggets y empujándoles a cometer accions muy precipitadas en el 'clutch time'.

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Minnesota ha revivido, Denver ya lo sabe y ahora está obligado a ganar un partido en el Target Center para recuperar el factor cancha, aunque lo de ser local y visitante no parece tan importante en una serie que parece destinada a decidirse en siete partidos.