Cadete IR Autonómico coge el relevo
Elche acogerá la fase final masculina y Ondara, la femenina este fin de semana del 24 al 26 de abril
La Fase Final Cadete IR Autonómico toma el testigo de la Junior y se prepara para acaparar la atención del fin de semana en el baloncesto de la Comunitat Valenciana. El evento, organizado por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), se incluye dentro de los XLIV Jocs Esportius. Del 24 al 26 de abril disfrutaremos de la lucha por el título en Elche (sede masculina) y Ondara (sede femenina). En masculino se han clasificado para el evento los equipos Valencia Basket, CBI Elche X Aitysa Ingeniería, Elx Basket Academy 2010 y TLSI Godella; mientras que en femenino los conjuntos que competirán por ser campeones serán Valencia Basket, NBF Castelló, Yomee Godella y Traumacoke El Pilar.
Los equipos se medirán entre sí en un formato de todos contra todos. Los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.
En esta Fase Final también se pone en juego la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. Lo conseguirán los tres mejores equipos de la Fase Final.
Calendario Cadete Masculino
Viernes 24 de abril
18:00 h. TLSI Godella – Valencia Basket
20:00 h. CBI Elche X Aitysa Ingeniería – Elx Basket Academy 2010
Sábado 25 de abril
18:00 h. TLSI Godella – CBI Elche X Aitysa Ingeniería
20:00 h. Elx Basket Academy 2010 – Valencia Basket
Domingo 26 de abril
10:30 h. Elx Basket Academy 2010 – TLSI Godella
12:30 h. Valencia Basket – CBI Elche X Aitysa Ingeniería
Calendario Cadete Femenino
Viernes 24 de abril
18:00 h. Traumacoke El Pilar – Valencia Basket
20:00 h. NBF Castelló – Yomee Godella
Sábado 25 de abril
17:00 h. Traumacoke El Pilar – NBF Castelló
19:00 h. Yomee Godella – Valencia Basket
Domingo 26 de abril
10:00 h. Yomee Godella – Traumacoke El Pilar
12:00 h. Valencia Basket – NBF Castelló
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