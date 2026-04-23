Cadete IR Autonómico coge el relevo

La Fase Final Cadete IR Autonómico toma el testigo de la Junior y se prepara para acaparar la atención del fin de semana en el baloncesto de la Comunitat Valenciana. El evento, organizado por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), se incluye dentro de los XLIV Jocs Esportius. Del 24 al 26 de abril disfrutaremos de la lucha por el título en Elche (sede masculina) y Ondara (sede femenina). En masculino se han clasificado para el evento los equipos Valencia Basket, CBI Elche X Aitysa Ingeniería, Elx Basket Academy 2010 y TLSI Godella; mientras que en femenino los conjuntos que competirán por ser campeones serán Valencia Basket, NBF Castelló, Yomee Godella y Traumacoke El Pilar.

Los equipos se medirán entre sí en un formato de todos contra todos. Los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

En esta Fase Final también se pone en juego la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. Lo conseguirán los tres mejores equipos de la Fase Final.

Cartel FF CM Autonomico / FBCV

Calendario Cadete Masculino

Viernes 24 de abril

18:00 h. TLSI Godella – Valencia Basket

20:00 h. CBI Elche X Aitysa Ingeniería – Elx Basket Academy 2010

Sábado 25 de abril

18:00 h. TLSI Godella – CBI Elche X Aitysa Ingeniería

20:00 h. Elx Basket Academy 2010 – Valencia Basket

Domingo 26 de abril

10:30 h. Elx Basket Academy 2010 – TLSI Godella

12:30 h. Valencia Basket – CBI Elche X Aitysa Ingeniería

Cartel FF CF Autonomico / FBCV

Calendario Cadete Femenino

Viernes 24 de abril

18:00 h. Traumacoke El Pilar – Valencia Basket

20:00 h. NBF Castelló – Yomee Godella

Sábado 25 de abril

17:00 h. Traumacoke El Pilar – NBF Castelló

19:00 h. Yomee Godella – Valencia Basket

Domingo 26 de abril

10:00 h. Yomee Godella – Traumacoke El Pilar

12:00 h. Valencia Basket – NBF Castelló