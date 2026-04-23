Real Madrid-Hapoel: ya hay resolución sobre el público en la serie de cuartos de Final de la Euroliga

La serie de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto que enfrenta a Real Madrid y Hapoel de Tel Aviv en el Movistar Arena se celebrará con público en las gradas, que previamente habrá sido identificado, según se ha acordado en una reunión que este jueves ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en Madrid.

Fuentes de Delegación han informado de que en la reunión de coordinación para la seguridad de estos partidos se han analizado los informes policiales y la valoración de la Oficina Nacional de Deportes que, en el contexto actual, rebaja la situación de riesgo alto de anteriores encuentros a riesgo medio.

Medidas de seguridad

En la reunión se ha alcanzado un acuerdo con los representantes del Real Madrid para la celebración de estos partidos con la asistencia exclusivamente de público previamente identificado.

Esta decisión conllevará que las primeras filas del graderío no estén ocupadas, tendrán permitido el acceso los abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono y en los palcos VIP también se identificará a los asistentes.

Además, no habrá venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes, se reforzará el control en la entrada y habrá restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo.

También la apertura de accesos se realizará con mayor antelación, el dispositivo de seguridad contará con 450 efectivos policiales.y habrá refuerzo de seguridad privada.

Según las fuentes de Delegación de Gobierno, así los partidos podrán disputarse en condiciones de seguridad y de forma compatible con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en los exteriores del recinto.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, su vicealcaldesa Inma Sanz ha dicho que ese partido se debería celebrar en abierto y que la Delegación del Gobierno "debería asegurar que se pueda celebrar en abierto".

Para Sanz, según ha apuntado, "no es de recibo" ni para Madrid, ni para la afición ni para ningún equipo, que un partido se tenga que celebrar a puerta cerrada. Por lo que ha aseverado que la "obligación" de la delegación del Gobierno es "garantizar" la seguridad de cualquier evento deportivo.

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"Y este, desde luego, debería ser uno más y debería celebrarse con normalidad", ha zanjado.