Los Timberwolves pagan con DiVicenzo y Edwards el 3-1 ante Denver

Los Minnesota Timberwolves demostraron este sábado una resiliencia admirable en su victoria por 112-96 sobre los Denver Nuggets, con la que ponen 3-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Oeste de la NBA, tras perder por lesión a Donte DiVincenzo y Anthony Edwards en el primer tiempo.

En ausencia de sus compañeros, Ayo Dosunmu jugó el partido de su vida con 43 puntos saliendo del banquillo, la segunda mejor marca histórica para un suplente por detrás de los 45 puntos que logró Fred Brown en 1976 con los Seattle SuperSonics.

El duelo terminó muy caldeado después de que Nikola Jokic y Jaden McDaniels llegaran a las manos y fueran expulsados cuando solo quedaba un segundo en el cronómetro.

El serbio se encaró con McDaniels después de que este anotara una canasta en la última posesión, con el partido ya decidido y los Nuggets sin defender, un gesto considerado una falta al código no escrito del baloncesto, lo que desató una tángana sobre la pista.

McDaniels había calentado en las horas previas esta serie entre Timberwolves y Nuggets, ahora mismo una de las rivalidades más intensas de la NBA, al afirmar que los jugadores de Denver "todos son malos defensores".

Esta es la tercera vez en cuatro años que estas dos franquicias se enfrentan en los 'playoff', forjando el mayor choque en el Oeste.

DiVincenzo y Edwards, soldados caídos

Había pasado poco más de un minuto desde el inicio del partido cuando cayó DiVincenzo en una acción sin balón ni contacto que recordó a las lesiones de Tyrese Haliburton o Jayson Tatum de la temporada pasada.

A DiVincenzo se le vio salir del pabellón con una bota ortopédica y en silla de ruedas. Poco después, The Athletic y ESPN informaron que había sufrido un desgarro del tendón de Aquiles con el que se despide de la temporada.

Luego, poco antes del descanso, también Edwards tuvo que abandonar el partido. Jugaba ya con molestias en la rodilla derecha y sufrió una aparente hiperextensión en la izquierda al apoyar mal la pierna tras la disputa de un balón con Cameron Johnson. Edwards enfiló el camino a vestuarios caminando sostenido por dos compañeros.

Al llegar al descanso, los Nuggets mandaban 50-54 y las lesiones de DiVincenzo y Edwards no dibujaban un buen panorama para los 'Wolves' de cara al segundo tiempo. Pero ante la adversidad, Ayo Dosunmu se puso la capa de superhéroe para Minnesota, un equipo al que apenas llegó en febrero tras ser traspasado por los Chicago Bulls.

Los Nuggets, que solo habían cometido una pérdida en la primera mitad, acabaron con 10 y vieron cómo los Timberwolves imponían su ritmo y cómo, una noche más, Rudy Gobert le ganaba la partida a Nikola Jokic. Minnesota ganó el segundo tiempo por 62-42.

Dosunmu firmó 43 puntos con un 13 de 17 en tiros de campo (76,5 %), incluido un 5 de 5 en triples y también un 12 de 12 en tiros libres.

"Fue descorazonador; este día, en lo personal, fue para ellos", dijo Dosunmu en declaraciones a pie de pista al referirse a DiVincenzo y Edwards. Naz Reid contribuyó con 17 puntos, Julius Randle con 15 y Jaden McDanields con 12. Gobert atrapó 15 rebotes.

Jamal Murray fue el máximo anotador de los Nuggets con 30 puntos, mientras que Jokic rozó el triple-doble con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias.

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La serie vuelve a Denver para el quinto partido, que puede ser el último y que se disputará este próximo lunes en el Ball Arena. "Sabemos que van a pelear con todo lo que tienen. Nosotros tenemos que salir y apretar aún más", aseguró Dosunmu.