Las valencianas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno, subcampeonas olímpicas de 3x3, anuncian su retirada

Las españolas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno anunciaron este lunes que ponen fin a sus carreras deportivas, plagadas de éxitos, sobre todo en la modalidad del baloncesto 3x3, donde fueron subcampeonas olímpicas, aunque seguirán ligadas a esta disciplina como nueva seleccionadora nacional y nueva coordinadora, respectivamente.

Las dos jugadoras valencianas han sido claves para el crecimiento en España de esta modalidad del deporte de la canasta. Con 107 y 132 internacionalidades respectivamente, formaron, junto a Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, el equipo que conquistó la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París de 2024, y semanas después su segundo título continental.

En total, la plata olímpica de París 2024, los dos títulos europeos de 2021 y 2024, las platas continentales de 2019 y 2023, y el bronce de la Copa de Europa 2025 son las seis medallas conjuntas de ambas. Además, Gimeno consiguió el bronce de los Juegos Europeos 2015 y la plata de la Champions Cup 2025, mientras que Ygueravide fue número 1 del ranking FIBA en la temporada 2021, y juntas consiguieron nueve títulos de Women's Series, el principal circuito de FIBA, saboreando igualmente ligas y copas nacionales en el 5x5.

"Hoy hay un punto de tristeza, pero estoy contenta porque he tenido la oportunidad de estar cerca en sus inicios, hemos compartido vestuario, y como presidenta he tenido el honor de vivir ese momento de la plata olímpica", indicó Elisa Aguilar, presidenta de la FEB.

Sandra Ygueravide, la máxima anotadora española en los dos primeros partidos. / FEB

Esta anunció los nuevos cargos de ambas en el área federativa del 3x3. Vega Gimeno será la nueva coordinadora, donde "va a aportar todo su conocimiento y experiencia". "Ya hay una base importante, pero hay que añadir más opciones de ganar y tú vas a llevarlo a otro nivel", apuntó.

Sandra Ygueravide, nueva seleccionadora de España

"Sandra va a ser la nueva seleccionadora nacional y así poder trasladar su conocimiento. Fue número uno del ranking FIBA y vas a seguir ese buen camino de Ana Junyent y Nuria Martínez", remarcó de la valenciana, sabedora de que todo funcionará a buen nivel si ambas llevan a estos puestos "la mitad de la garra" que ofrecían en la pista.

Aguilar recordó que las dos han tenido "carreras muy extensas" y que fue en el 3x3 donde se vio "la mejor versión" de Ygueravide que también tuvo "una carrera importante en el 5x5". "En todo ese proceso se fue configurando la jugadora de 3x3 que iba a ser y el impacto que iba a tener en esta modalidad", detalló.

La dirigente destacó "la relevancia que han tenido ambas". "Todavía se me pone la piel de gallina por lo que pudimos vivir en la Plaza de la Concordia. En ese icónico escenario demostraron pundonor y competitividad y nos dieron ese regalo precioso en forma de justicia poética y resarcirnos del Preolímpico de Tokio", afirmó en relación al duro momento que fue quedarse fuera de la cita de la capital japonesa.

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"Menuda forma de darle visibilidad al 3x3, fue una demostración de donde podía llegar. Y en ese cuarteto había una supercapitana, Vega, cuyas 132 internacionalidades sintetizann lo que ha sido para el baloncesto español. Fuisteis persistentes en llevar la especialidad a un lugar que nadie habríamos imaginado, sois orgullo del baloncesto español, patrimonio de nuestra historia y las que más sabéis del 3x3", sentenció.