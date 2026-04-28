Sandra Ygueravide: "Tenemos que trabajar duro, el objetivo es estar en Los Ángeles 2028"

Sandra Ygueravide cerró este lunes una etapa histórica en el baloncesto 3x3 español para abrir otra no menos exigente. La valenciana, que anunció su retirada junto a Vega Gimeno en un acto celebrado en el Museo de la FEB en Alcobendas, será la nueva seleccionadora nacional femenina de la modalidad, un reto que asume con emoción, responsabilidad y la sensación de haber contribuido a transformar este deporte en España.

"Estoy muy agradecida, me hace muchísima ilusión seguir vinculada a la FEB. En el 3x3 he tenido los años más bonitos que he vivido. Hemos peleado mucho por esto y hemos disfrutado mucho, así hemos conseguido muchas de las medallas. Tenemos que trabajar duro y el primer objetivo es estar en Los Angeles 2028. Estoy muy ilusionada y agradecida a Elisa (Aguilar, presidenta de la FEB)", expresó Ygueravide, que pasa de liderar en la pista a hacerlo desde el banquillo.

La exjugadora asume el cargo consciente de la exigencia que implica mantener el nivel competitivo alcanzado en los últimos años. "Tengo mucha responsabilidad" reconoció, al tiempo que advirtió de la necesidad de un periodo de ajuste: "un momento de transición hasta que el nuevo equipo realmente funcione". En este sentido, recordó los inicios del grupo que ella misma ayudó a consolidar: "Cuando llegamos nosotras hubo un vacío y hasta que encontramos el equipo fue clave. Esperamos que sea lo más corto posible".

FEB

Una retirada muy meditada

Su retirada, largamente meditada, llega en un momento de plenitud deportiva y emocional. "Tenía que llegar" confesó, subrayando que se marcha "tranquila" porque lo ha "dado todo" para acercar el 3x3 al gran público. En ese camino, la figura de Vega Gimeno ha sido inseparable: "Siempre estaremos unidas a esta disciplina maravillosa y no había otra manera que Vega y yo nos despidiéramos de la mano. Tuvimos una conexión instantánea y las dos teníamos las mismas ganas de que saliese bien esto".

Ambas han sido piezas clave en el crecimiento de una modalidad que encontró su consagración en los Juegos Olímpicos de París. "Nos involucramos con los ojos cerrados y la recompensa llegó con mucho trabajo, con esa plata olímpica que supo a oro. Te quiero infinito Vega, el camino no habría sido lo mismo sin ti", remarcó visiblemente emocionada. También tuvo palabras de agradecimiento para Ana Junyent, la seleccionadora que le permitió formar parte de "una familia" que le cambió "la vida y la forma de disfrutar el baloncesto".

Ygueravide repasó un recorrido marcado tanto por los éxitos como por las dificultades. "Tuvimos un camino duro" señaló, en el que han "vivido y sobrevivido a muchos momentos". Sin embargo, la recompensa llegó en forma de medallas y reconocimiento: "París hizo que todo valiese la pena". En ese trayecto, destacó el papel de compañeras como Aitana Cuevas y Marta Canela, con quienes lograron el primer oro europeo en 2021, o la aportación posterior de Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, que impulsaron al equipo hacia nuevas cotas.

"Disfrutamos muchísimo de ese camino y las derrotas, por desgracia, fueron las que más nos unieron y pasamos de un equipo a ser amigas", explicó, recordando momentos clave como "la canasta de espalda más famosa" que selló la clasificación para París 2024 o unas semifinales olímpicas que superaron todas las expectativas.

En su despedida, no faltaron los agradecimientos personales, especialmente hacia su entorno más cercano: "Gracias a las personas que más lo han disfrutado y que más lo han sufrido, que se han comido muchos veranos. Y el agradecimiento más grande para ti Carlos, porque este recorrido no habría sido posible sin ti, gracias por tu paciencia y por estar siempre".

Nueva etapa

Aunque reconoció que afrontó la decisión con "más dudas" que su compañera Gimeno, celebró que ambas continúen vinculadas al proyecto federativo, lo que facilitará el relevo generacional: "la transición va a ser más sencilla". Un proceso necesario para consolidar el impulso logrado tras el éxito olímpico. "Teníamos la responsabilidad de que la gente se enganchara y llegamos sin presión, sólo para que la gente nos viera y se enganchara", recordó.

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Ese objetivo, a su juicio, se ha cumplido con creces. "No somos del todo conscientes de todo lo que hemos generado, no tengo ninguna duda de que soy más feliz de que nos reconozcan por el 3x3 más que por el 5x5", afirmó. Entre los recuerdos imborrables, destacó también el oro europeo de 2021, logrado tras quedarse fuera de Tokio: "el segundo mejor momento" después de "un verano de dolor", que les enseñó "la importancia del grupo en el 3x3".