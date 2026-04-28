Sorpresón en los 'playoffs' de la NBA: Los Magic dejan a los Pistons al borde del abismo

Los Orlando Magic, octavos cabezas de serie, triunfaron este lunes por 94-88 en casa contra los Detroit Pistons, que dominaron la Conferencia Este, para tomar ventaja 3-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA y dejar a sus rivales al borde del abismo.

Los Pistons tuvieron un balance de 60-22 en la temporada regular y sumaron quince victorias más respecto a los Magic, pero esa diferencia se anuló por completo en estos 'playoffs'.

Orlando golpeó primero y plantó su bandera en Detroit para tomar ventaja de campo en la serie, y pese a perder el segundo partido a domicilio, se hizo fuerte en casa, donde selló dos victorias que le dejan a un paso del pase de ronda.

Los Magic salieron ganadores pese a tirar con un 32.6 % de acierto (30 de 92). Desmond Bane, que contó con el apoyo de sus excompañeros en Memphis Ja Morant y Jaren Jackson, lideró a Orlando con 22 puntos y cinco triples. Franz Wagner aportó 19 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y cuatro robos en 24 minutos, pero se retiró con molestias en la pantorrilla derecha, mientras que Paolo Banchero sumó 18 puntos.

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El de este lunes en el KIA Center fue un partido de enorme intensidad, con baja anotación por ambos equipos, juego físico y muchos errores, en el que los Magic fueron más lúcidos en los momentos decisivos. Los Pistons se desangraron con pérdidas de balón, hasta veinte, y su único tiro de campo anotado en los últimos cinco minutos llegó con 3.4 segundos en el cronómetro. Fue en ese tramo cuando Orlando selló su victoria, pese a sus apuros ofensivos. Un triple de Desmond Bane, con ayuda del tablero, subió el 92-86 al luminoso 1.16 por jugar y sentenció el choque a favor de los locales. La primera bola de partido para los Magic llegará este miércoles en Detroit. Está por ver si se culmina la primera sorpresa de la NBA.