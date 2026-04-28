Vega Gimeno: "Me enamoré del 3x3 desde el primer momento, dejamos un gran legado"

La jugadora valenciana Vega Gimeno puso fin a su etapa en el baloncesto 3x3 en un acto cargado de emoción celebrado en el Museo de la Federación Española de Baloncesto, en Alcobendas. La internacional reconoció que no se trataba de un momento sencillo tras una trayectoria marcada por el crecimiento de una disciplina que ayudó a impulsar en España. “No es un día fácil, nunca lo es cuando toca despedirse de algo tan importante y especial durante tantos años. Cierro una época que ha marcado mi vida y que no puedo explicar con palabras”, confesó.

Vega Gimeno / FEB

Pionera en el 3x3

Gimeno repasó sus inicios en una modalidad que entonces luchaba por hacerse un hueco. “Recuerdo mis comienzos, cuando había que pelear por cada oportunidad y mirada de respeto en el 3x3 y he tenido la suerte de formar parte de este camino, de que haya sido reconocido y valorado”, explicó. La valenciana subrayó la evolución vivida en los últimos años y el impacto alcanzado por este formato. “Poder vivir unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de plata supera cualquier sueño cuando esto empezó, pero el mayor premio no son las medallas, ha sido el legado, saber dónde estaba el 3x3 y dónde está hoy, la repercusión que ha alcanzado y los muros que hemos derribado”, afirmó.

FEB

La ya exjugadora quiso poner el foco en el componente humano de su carrera, destacando la importancia de sus compañeras. “Han sido muchos veranos entregados a la selección y mis compañeras y amigas, porque si algo ha hecho especial el camino ha sido la gente”, señaló. En ese recorrido, tuvo palabras de recuerdo para sus primeras compañeras y para las generaciones posteriores, así como para los momentos más significativos: “Nunca olvidaré ese primer equipo con Canellas y Cuevas, amigas y hermanas, ahí entendí que el 3x3 tenía algo diferente”.

Gimeno e Yguervide se abrazan en el acto de despedida / FEB

Los orígenes

En su despedida, Gimeno mostró un agradecimiento especial hacia Sandra Ygueravide, con quien compartió gran parte de su trayectoria y que también anunció su retirada. “Hicimos clic desde el primer día que nos conocimos y no nos hemos soltado. Me llena de felicidad haber compartido contigo casi todo este camino, no podía haber mejor compañera de viaje, equipo y de vida”, expresó. Además, recordó los momentos difíciles superados juntas: “Vivimos momentos muy duros como el no ir a Tokio y nos refugiamos en nuestra canción para intentar sanarnos. Años después, la vida nos lo devolvió todo”.

Gimeno también tuvo palabras de agradecimiento para sus entrenadoras, entre ellas Ana Junyent, “por confiar en ella en esta bonita locura”, y Nuria Martínez, “por seguir confiando”, así como para la Federación, su entorno personal y su equipo. “Me enamoré del 3x3 en el primer momento, fue un flechazo real… me voy superfeliz, superllena y superagradecida”, concluyó, visiblemente emocionada.

Nueva etapa

Tras su retirada, la valenciana iniciará una nueva etapa como coordinadora del 3x3 en la Federación Española de Baloncesto, con el objetivo de seguir impulsando esta modalidad. “Estoy muy feliz y muy agradecida de que la FEB haya pensado en nosotras en este momento de transición. Me siento preparada y con garra para intentar empujar para que el 3x3 siga creciendo y ganando”, aseguró, marcando como primer gran objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Noticias relacionadas

Por último, Gimeno puso en valor el crecimiento de esta disciplina y el potencial del baloncesto español. “Tenemos mucho talento y muchísimas jugadoras en España que son perfil de 3x3 y tengo ganas de ver jugadoras nuevas”, apuntó. Además, recordó las dificultades de los inicios: “No era ni olímpica, todo estaba en el limbo y arriesgaba veranos por jugar torneos. Hemos crecido mucho y tuvimos que hipotecar cosas. Ver ahora que los colegios empiezan en la base con academias de 3x3 es lo mejor que me puedo llevar ahora”.