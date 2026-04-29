Hugo González vuelve a participar poco en la derrota de los Celtics en casa ante los Sixers
Jayson Tatum, autor de 24 y 16 rebotes, fue el mejor de los locales, mientras que el talentoso español sólo pudo jugar durante dos minutos
EFE
Los Boston Celtics no pudieron certificar este martes su clasificación para las semifinales de la pelea por el anillo de la NBA en la Conferencia Ese tras caer de nuevo en casa ante los Philadelphia 76ers por un claro 97-113, en un quinto partido de la serie con escasa participación del español Hugo González.
El jugador madrileño volvió a contar con pocos minutos por parte del técnico Joe Mazzulla y sólo estuvo en la cancha apenas dos donde no pudo aportar nada en el apartado estadístico para un equipo que no pudo aprovechar el jugar ante su público para dejar fuera a los Sixers, que ahora tratarán de forzar en su pabellón el séptimo y decisivo choque, también en el TD Garden.
Tatum no fue suficiente
Los visitantes superaron la presión y el ambiente, y se llevaron el triunfo con comodidad gracias a un gran cuarto final, con un claro 11-28 y lanzado por un parcial de 5-19 que hizo hincar la rodilla a unos Celtics que llegaron a dominar por 13 en el tercer periodo. El pívot Joel Embiid, con 33 puntos y 8 asistencias en su segundo partido tras superar una apendicitis, lideró a los Sixers, mientras que Jayson Tatum, autor de 24 y 16 rebotes, fue el mejor de los locales.
- Final: Panathinaikos sobrevive a la última posesión de Valencia Basket
- Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia
- El delantero de moda de LaLiga que apunta a la prelista del Mundial: ¿Por qué se fue Toni Martínez del Valencia CF?
- ¿Cuántos puntos necesita el Sevilla FC para salvarse?
- Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
- El CTA confirma la injusticia con el Valencia: 'No fue penalti a Gayà' en Mallorca
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
- Dimitrievski hace un guiño al futuro: 'Estoy en el mejor momento en el Valencia CF y puedo mejorar y dar más