Un Madrid de miedo pone la directa hacia la Final Four de la Euroliga

El Madrid presenta y con motivos su candidatura a la Euroliga. Los blancos firmaron un partido casi perfecto en el inicio de la eliminatoria de playoffs contra Hapoel Tel Aviv (86-82) y ponen la directa hacia la Final Four. Desde el primer minuto, los de Scariolo pasaron por encima de los israelíes, que intentaron la remontada en los últimos instantes, con un Movistar Arena lleno y más enérgico que nunca.

Y esto último no debe pasar desapercibido. Y es que en la fase regular, el Madrid, como muchos otros clubes, disputó su partido en casa contra el Hapoel sin público. Las protestas extradeportivas y el peligro que conllevaba forzaron a la Euroliga y a las instituciones correspondientes a prohibir la presencia de la afición en los partidos contra equipos de origen israelí.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv / EFE

En esta ocasión, donde el público juega un papel clave en los playoffs, se le permitió al Real Madrid contar con el apoyo de los suyos. Y vaya si se notó. En los alrededores del Movistar Arena, alrededor de 150 personas se manifestaron a favor de un boicot a Israel. Sin embargo, dicha hostilidad no fue puertas adentro, y el ambiente en el pabellón de los blancos fue magnífico.

Las estrellas del Madrid no se escondieron y fueron los líderes anotadores del equipo. El principal fue Facundo Campazzo, que estuvo especialmente inspirado con el triple (6/9) y dejó a Theo Maledon que repartiera el juego, siendo este último el máximo asistente. Como suele ser habitual, Hezonja y Lyles también sobrepasaron los diez puntos y fueron una amenaza constante para los de Israel.

El espectacular partido de los blancos, que fueron una apisonadora sobre todo en la primera parte, solapó una exhibición individual de uno de los jugadores visitantes: Daniel Oturu. El pívot del Hapoel completó un doble-doble al iniciar el tercer cuarto y acabó el partido con 20 puntos y 17 rebotes. Casi nada. Sin embargo, de poco sirvieron para un equipo limitado en lo ofensivo.

A falta de pocos segundos para el partido, el Hapoel se acercó al marcador tras varios triples consecutivos (86-82). Incluso fallaron dos intentos desde el exterior para colocarse a un solo punto. Sin embargo, así acabó el partido, con una ventaja de cuatro puntos que sirve para llevarse una victoria merecida por parte de los locales.

Sigue la racha en casa

El equipo de Sergio Scariolo mantiene con este triunfo una increíble racha de victorias en casa. Tan solo han perdido un partido en Europa en el Movistar Arena esta temporada. Fue contra Panathinaikos y de aquello hace ya muchos meses. Algo tiene el pabellón de los blancos que se convierte en un infierno para el oponente. Y esta vez le tocó al conjunto israelí.

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Con esta victoria, el Madrid se adelanta en la eliminatoria contra el Hapoel y mantiene el factor pista. Ambos equipos se volverán a enfrentar este viernes en el Movistar Arena, y si los blancos vuelven a cumplir estarían a una sola victoria de clasificarse para la Final Four de la Euroliga. A este nivel, parece difícil que no vaya a ser así.