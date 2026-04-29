¿En qué puesto del draft NBA saldrán Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller? Atentos al último 'mock draft'
El exterior del Valencia Basket confirmó hace unos días su inscripción en el draft, aunque ha descendido en las previsiones
El baloncesto español goza de una juventud con muy buena salud, tanto en masculino como en femenino. No hay más que ver el salto de jugadoras como Awa Fam o Raquel Carrera a la WNBA. Ahora todos los focos están en los playoffs de la NBA y la Euroliga, pero una vez terminen ambas competiciones, el morbo estará en el draft de los días 23 y 24 de junio.
Son tres los talentos españoles que están apuntados en estos momentos. Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller aspiran a obtener un buen puesto con el que ganarse un hueco en la mejor liga del mundo. Calidad no les falta, pero ya se sabe que las intenciones de las franquicias con jugadores extranjeros no suelen ajustarse tanto a su nivel o potencial como las de los estadounidenses.
¿En qué puesto del draft NBA saldrán Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller?
Todavía es pronto para asegurar una u otra posición, pero existe un 'mock draft' totalmente vivo en el que Mara sigue ganando puestos para salir en primera ronda, mientras que De Larrea y Miller quedarían relegados a la segunda. Eso sí, en clubes históricos.
En estos momentos, Aday Mara aparece en el puesto 14º, atribuido en estos momentos a Charlotte Hornets. De todas formas, no es descartable que termine algún puesto por encima en este ranking de elecciones, ya que ha ganado diez puestos en los últimos meses.
Baba Miller ha dado el salto y se ha colocado en una previsión del puesto 44. Esto le daría un hueco en los poderosos San Antonio Spurs. El de Palma de Mallorca ha terminado su ciclo universitario y puede tener opciones gracias a sus 211 centímetros.
De Larrea, una incógnita
Sergio de Larrea es un superclase en potencia. Su nivel está fuera de toda duda, pero sus 20 años generan dudas a la hora de colocarlo en una u otra posición en las previsiones. Sin ir más lejos, ESPN le ha bajado en las previsiones del 31º al 38º, lo que le proyectaría como refuerzo para los Chicago Bulls en segunda ronda. El jugador del Valencia Basket sabe que tiene mucho margen de mejora tanto en su juego como en un futuro draft de la NBA, por lo que no es descartable que retire su candidatura a tiempo.
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