Pipo Arnau ya tiene su calle en València

Dice el refranero popular que 'es de buen nacidos ser agradecidos' y que mejor forma de devolverle a Pipo Arnau todo lo que ha hecho por el deporte en València que dándole nombre a una de sus calles. Este miércoles 29 de abril ha tenido lugar la inauguración de la Calle Pipo Arnau, impulsor de l'esport valencià, como así pone en la placa de la calle, dedicada a una de las personas más influyentes en el mundo del deporte valenciano. El acto ha contado con las intervenciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, así como de su hija, Mónica Arnau y el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, Salvador Fabregat. Una ceremonia que ha reunido también a numerosas caras conocidas del mundo del deporte, sobre todo de Valencia Basket, Fundación Trinidad Alfonso y Rugby Les Abelles.

"El deporte y la ciudad se construyen juntos" ha sido una de las palabras de agradecimiento que ha tenido la alcaldesa María José Català en este acto, donde ha querido destacar la importancia de Pipo Arnau para el deporte en València y realizar así un pequeño homenaje. "No es casualidad que estemos hoy aquí, muy cerca de la Fonteta y el Roig Arena para inaugurar esta calle", aseguró Català, que dejó claro que desde el Ayuntamiento de València, no se dudó en respaldar esta iniciativa de dar su nombre a una de las nuevas calles de la ciudad. "Es la calle de un amigo. Pipo sería hoy en día lo que se conoce como un emprendedor", destacó Fabregat en su intevención, cargadas de anécdotas en la tienda familiar de deportes, donde "entrabas a comprar y salías informado de la actualidad deportiva".

Foto de familia del nombramiento de la calle Pipo Arnau en València. / JM López

En nombre de la familia, su hija Mónica, quiso agradecer a las instituciones y a todos los presentes, el reconocimiento. "A él le hubiera encantado este acto, pero estaría por ahí entre todos 'piponeando' para enterarse de todo. Gracias a él se han hecho muchas relaciones y conexiones", explicó.

Impulsor del baloncesto

José Arnau Rovira, más conocido como Pipo Arnau, falleció en octubre de 2022 y fue nombrado por el Ayuntamiento de València en 2023 como Hijo Predilecto a título póstumo. Arnau fue uno de los iconos del fomento del deporte en la ciudad desde los años 80. Desde su tienda de deportes, Arnau fue el impulsor del actual Valencia Basket, como socio fundador, y promotor del fútbol sala y el fútbol playa. A la propuesta de denominar una vía pública con el nombre de Pipo Arnau se han adherido el Valencia Basket Club S.A.D., la Fundación Trinidad Alfonso y el Club Polideportivo Les Abelles. Su tienda Deportes Arnau, que cerró en 2019, fue lugar de peregrinaje para todo aquel que practicase algún deporte, tanto a nivel escolar como de empresas o federado.

El importante papel que ha desempeñado siempre la familia Arnau en favor del baloncesto llevó a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV) a crear en la temporada 2003-2004 el Trofeo Familia Arnau, un galardón que cada año recibe el jugador más veterano en activo, premio que se encargaba de entregar el propio Pipo Arnau, principal exponente de una familia de larga tradición en el baloncesto valenciano.

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Siempre vinculado al deporte valenciano a través de su empresa, Arnau fue presidente de la Federación Valenciana de Fútbol Sala y vicepresidente de la Española en los años 80, previamente a su integración como deporte federado en la FFCV. Además fue uno de los más firmes defensores para la implantación del rugby o el fútbol playa en la capital del Turia.