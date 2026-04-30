La emoción de las Fases Finales Autonómicas 25-26 se traslada a Peñíscola y Castellón
Este fin de semana se celebra la Fase Final de Infantil IR Masculino y Femenino
El baloncesto de formación de la Comunitat Valenciana ya tiene campeones autonómicos en las categorías Junior y Cadete, y ahora es el momento de vibrar con la lucha por el título en Infantil IR Autonómico, una competición organizada por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) e incluida en los XLIV Jocs Esportius. Podremos disfrutarlo del 1 al 3 de mayo en Peñíscola y Castellón de la Plana, dos ciudades que han querido sumarse a esta fiesta final de la temporada de baloncesto en la Comunitat Valenciana dando todo su apoyo a la promoción del deporte base.
El Pabellón Municipal de Peñíscola albergará la Fase Final Infantil Masculino IR Autonómico, en la que participarán Fundación Valencia Bàsquet, CA Montemar, CBI Elche y Yomee Godella.
El Pabellón Fernando Úbeda Mir de Castellón de la Plana, por su parte, coronará al campeón de la Fase Final Infantil Femenino IR Autonómico, un éxito al que aspiran Valencia Basket, Fundación Valencia Bàsquet, Dormitienda El Pilar y NBF Castelló. La capital, además, será también el escenario de las Finales Senior y Junior Femenino que tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo.
Los equipos se medirán entre sí en un formato de todos contra todos. Los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.
En estas Fases Finales también se pone en juego la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. En Infantil Femenino lograrán la clasificación los tres mejores equipos de la Fase Final, mientras que en Infantil Masculino lo conseguirán únicamente el campeón y el subcampeón.
Calendario Infantil Masculino
Viernes 01 de mayo
18:00 h. Yomee Godella – Fundación Valencia Bàsquet
20:00 h. CA Montemar – CBI Elche
Sábado 02 de mayo
17:00 h. Yomee Godella – CA Montemar
19:00 h. CBI Elche – Fundación Valencia Bàsquet
Domingo 03 de mayo
10:00 h. CBI Elche – Yomee Godella
12:00 h. Fundación Valencia Bàsquet – CA Montemar
Calendario Infantil Femenino
Viernes 01 de mayo
18:00 h. NBF Castelló – Valencia Basket
20:00 h. Fundación Valencia Bàsquet – Dormitienda El Pilar
Sábado 02 de mayo
17:00 h. NBF Castelló – Fundación Valencia Bàsquet
19:00 h. Dormitienda El Pilar – Valencia Basket
Domingo 03 de mayo
10:00 h. Dormitienda El Pilar – NBF Castelló
12:00 h. Valencia Basket – Fundación Valencia Bàsquet
- Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia
- El CTA confirma la injusticia con el Valencia: 'No fue penalti a Gayà' en Mallorca
- ¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?
- Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla
- El Valencia blinda al defensa que fichó del Mallorca adelantándose al FC Barcelona
- Más problemas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado