La emoción de las Fases Finales Autonómicas 25-26 se traslada a Peñíscola y Castellón

El baloncesto de formación de la Comunitat Valenciana ya tiene campeones autonómicos en las categorías Junior y Cadete, y ahora es el momento de vibrar con la lucha por el título en Infantil IR Autonómico, una competición organizada por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) e incluida en los XLIV Jocs Esportius. Podremos disfrutarlo del 1 al 3 de mayo en Peñíscola y Castellón de la Plana, dos ciudades que han querido sumarse a esta fiesta final de la temporada de baloncesto en la Comunitat Valenciana dando todo su apoyo a la promoción del deporte base.

El Pabellón Municipal de Peñíscola albergará la Fase Final Infantil Masculino IR Autonómico, en la que participarán Fundación Valencia Bàsquet, CA Montemar, CBI Elche y Yomee Godella.

El Pabellón Fernando Úbeda Mir de Castellón de la Plana, por su parte, coronará al campeón de la Fase Final Infantil Femenino IR Autonómico, un éxito al que aspiran Valencia Basket, Fundación Valencia Bàsquet, Dormitienda El Pilar y NBF Castelló. La capital, además, será también el escenario de las Finales Senior y Junior Femenino que tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo.

Los equipos se medirán entre sí en un formato de todos contra todos. Los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

En estas Fases Finales también se pone en juego la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. En Infantil Femenino lograrán la clasificación los tres mejores equipos de la Fase Final, mientras que en Infantil Masculino lo conseguirán únicamente el campeón y el subcampeón.

Cartel FF IF Autonomico / FBCV

Cartel FF IM Autonomico / FBCV

Calendario Infantil Masculino

Viernes 01 de mayo

18:00 h. Yomee Godella – Fundación Valencia Bàsquet

20:00 h. CA Montemar – CBI Elche

Sábado 02 de mayo

17:00 h. Yomee Godella – CA Montemar

19:00 h. CBI Elche – Fundación Valencia Bàsquet

Domingo 03 de mayo

10:00 h. CBI Elche – Yomee Godella

12:00 h. Fundación Valencia Bàsquet – CA Montemar

Calendario Infantil Femenino

Viernes 01 de mayo

18:00 h. NBF Castelló – Valencia Basket

20:00 h. Fundación Valencia Bàsquet – Dormitienda El Pilar

Sábado 02 de mayo

17:00 h. NBF Castelló – Fundación Valencia Bàsquet

19:00 h. Dormitienda El Pilar – Valencia Basket

Domingo 03 de mayo

10:00 h. Dormitienda El Pilar – NBF Castelló

12:00 h. Valencia Basket – Fundación Valencia Bàsquet