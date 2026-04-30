Golpe duro para el Real Madrid: Tavares dice adiós al playoff de Euroliga

El Real Madrid arrancó con victoria su serie de playoff en la Euroliga tras imponerse al Hapoel Tel Aviv (86-82), pero el triunfo dejó una noticia muy negativa: la lesión de Edy Tavares. El pívot caboverdiano apenas pudo disputar unos minutos antes de verse obligado a abandonar el partido. En una acción bajo el aro, peleando por un rebote con Dan Oturu, cayó al suelo y, tras apoyar su peso sobre la rodilla izquierda, quedó tendido mostrando claros gestos de dolor. Poco después se retiró cojeando hacia vestuarios acompañado por los servicios médicos.

Edy Tavares en la caída que propició su lesión ante el Hapoel Tel Aviv / EFE

Lesión confirmada y ausencia clave

Las primeras pruebas médicas confirmaron una lesión en el ligamento interno de la rodilla izquierda. Aunque el club no ha especificado el alcance exacto ni el tiempo definitivo de recuperación, todo apunta a que Tavares no podrá participar en lo que resta de la serie. Esto supone un contratiempo importante para el equipo dirigido por Sergio Scariolo, que pierde a su principal referencia defensiva y uno de sus pilares en la pintura en el momento más exigente de la temporada.

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Edy Tavares con el conjunto del Real Madrid / Real Madrid RRSS

Respuesta del equipo sin su referente

Sin Tavares, el técnico tuvo que reorganizar su rotación interior, dando más protagonismo a Usman Garuba y Alex Len. Ambos respondieron con solvencia, aportando en defensa y en el rebote, un aspecto en el que el conjunto blanco logró imponerse pese a la ausencia de su jugador más dominante. Otros jugadores como Trey Lyles, Chuma Okeke o Mario Hezonja también contribuyeron en el esfuerzo colectivo para sostener al equipo en la pintura. Tras el encuentro, Scariolo valoró positivamente la reacción del grupo y destacó el rendimiento de sus interiores, subrayando la capacidad del equipo para adaptarse a una situación complicada.