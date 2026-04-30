La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina busca campeón

La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina tendrá campeón este próximo fin de semana. FC Cartagena, Acción Informática Godella, Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante y el anfitrión The Fitzgerald El Pilar son los cuatro equipos que han conseguido la clasificación para la Fase Final, un evento organizado por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y la Federación de la Región de Murcia que se disputará los días 2 y 3 de mayo en el Colegio El Pilar de Valencia.

La competición seguirá un formato de semifinales y final. Todos los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

El campeón de la Fase Final conseguirá la clasificación para la Fase de Ascenso a Liga Femenina-2, mientras que el subcampeón será quien se mida contra el subcampeón de Madrid en busca del último billete a esa Fase de Ascenso.

Primera División Femenina busca campeonas / FBCV

Calendario de partidos

Sábado 2 de mayo

17:00 h. The Fitzgerald El Pilar – FC Cartagena

19:00 h. Acción Informática Godella – Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum

Domingo 3 de mayo

10:00 h. 3º y 4º puesto

12:30 h. Final