La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina busca campeón
FC Cartagena, Acción Informática Godella, Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante y el anfitriónThe Fitzgerald El Pilar lucharán por el título
La Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina tendrá campeón este próximo fin de semana. FC Cartagena, Acción Informática Godella, Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante y el anfitrión The Fitzgerald El Pilar son los cuatro equipos que han conseguido la clasificación para la Fase Final, un evento organizado por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y la Federación de la Región de Murcia que se disputará los días 2 y 3 de mayo en el Colegio El Pilar de Valencia.
La competición seguirá un formato de semifinales y final. Todos los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.
El campeón de la Fase Final conseguirá la clasificación para la Fase de Ascenso a Liga Femenina-2, mientras que el subcampeón será quien se mida contra el subcampeón de Madrid en busca del último billete a esa Fase de Ascenso.
Calendario de partidos
Sábado 2 de mayo
17:00 h. The Fitzgerald El Pilar – FC Cartagena
19:00 h. Acción Informática Godella – Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum
Domingo 3 de mayo
10:00 h. 3º y 4º puesto
12:30 h. Final
- Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia
- El CTA confirma la injusticia con el Valencia: 'No fue penalti a Gayà' en Mallorca
- ¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?
- Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla
- El Valencia blinda al defensa que fichó del Mallorca adelantándose al FC Barcelona
- Más problemas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado