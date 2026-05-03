El triple de Hezonja que baja el precio del baloncesto en DAZN

Dicho y hecho. Mario Hezonja ha ganado su reto con DAZN que empezó tras el último Valencia Basket - Real Madrid en el Roig Arena y que va a suponer una considerable rebaja del precio del pack baloncesto en su plataforma de streaming.

El croata anotó un lejano triple frontal a tablero ante el Valencia Basket en el segundo cuarto, que servía para dar ventaja a los madridistas en ese momento, a poco más de tres minutos del descanso (38-40).

Desde las redes sociales de DAZN se emitía el vídeo, con el siguiente comentario: "Desde el parking del Roig Arena, triplazo de Mario Hezonja". Un comentario acompañado del recordatorio del Plan Baloncesto de DAZN a 6,99 euros al mes por un año.

El croata se animó y lanzó un retó púbicamente a la plataforma con los derechos televisivos de la Liga Endesa. "Si hago una más así lo hacemos 2,99€ para la gente?, citando a continuación a DAZN. Un reto que no tardaron en aceptar de cara al partido de este fin de semana entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. "Trato hecho. Te esperamos el próximo domingo en DAZN; en el Real Madrid - UCAM Murcia, tú anotas otro triple desde medio campo y nosotros ponemos el Plan Baloncesto a 2,99 euros", respondía la plataforma.

Triple con doble celebración

Y aunque no parecía que fuera a llegar encarando ya el tramo final del partido, a poco más de un minuto para terminar el último cuarto, acabó anotando el croata desee más allá de los ocho metros, para reducir la diferencia a solo un punto y de paso ganar un reto que supondrá un ahorro a los clientes del Plan Baloncesto de DAZN. Hezonja, pese a la tensión del partido y del resultado, se acordaba de su reto y celebraba el triple haciendo el gesto del dinero con ambas manos, entre los aplausos de su afición.

Y llegaba el anuncio de DAZN. "¡RETO CONSEGUIDO! 😜🏀 @mariohezonja clava el triple desde su casa y el Plan Baloncesto a partir del próximo fin de semana tiene nuevo precio 2,99".

Noticias relacionadas

Al margen de ello, Hezonja acabó siendo decisivo en un partido para la historia, que acabó con victoria del Real Madrid y con 40 puntos, 11 rebotes y 53 de valoración del croata, que además ayudó a que el UCAM Murcia no superara en la clasificación al Valencia Basket tras su pinchazo de este domingo en Manresa.