UR Vistahermosa Lucentum, campeón de la Liga Foster’s Hollywood
Las alicantinas se imponen al FC Cartagena en la final tras derrotar el sábado a las anfitrionas del The Fitzgerald El Pilar
Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante ha levantado el trofeo de campeón de la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina 2025-2026 tras imponerse en la Final a FC Cartagena (55-81). La tercera plaza es para The Fitzgerald El Pilar, que ha derrotado en el choque por el 3º y 4º puesto a Acción Informática Godella.
Como campeón de la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina, Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante consigue además la clasificación para la Fase de Ascenso a Liga Femenina2. Y como subcampeón, FC Cartagena será el equipo que se enfrentará al subcampeón de Madrid por la última de esas plazas para la Fase de Ascenso.
El Trofeo de Mejor Jugadora de la Fase Final ha correspondido a Judit Farrando (Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante), quien ha recibido además el obsequio de un vale descuento de Foster’s Hollywood, partner de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) que da nombre a la máxima competición femenina que aglutina a los equipos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. La entrega de trofeos ha estado a cargo de Fernando Castillo, directivo de la FBCV, y Manolo Díez, presidente de la SCD El Pilar.
Con un gran ritmo anotador arrancaba la Final entre Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum Alicante y FC Cartagena. Ambos equipos se mostraban acertados de cara al aro, pero especialmente el cuadro alicantino, que fue quien cogió sus primeras ventajas en el marcador. Al descanso, +15 para las lucentinas, que sentenciaron definitivamente el encuentro en un gran sprint final, con un parcial de 2-16 en los últimos 10 minutos de partido.
Tercer y cuarto puesto
Previamente, en el partido por el 3º y 4º puesto, The Fitzgerald El Pilar superó a Acción Informática Godella por 69-55. Un buen tercer cuarto de las anfitrionas terminó marcando la diferencia en un encuentro que finalizó con exhibición ofensiva por parte de ambos conjuntos, dos equipos que el sábado se vieron apartados de la final pero que completaron una gran temporada, que les lleva a estar entre los cuatro mejores de la Liga Foster’s Hollywood 2025-2026.
Sábado 2 de mayo
17:00 h. The Fitzgerald El Pilar 53 – 64 FC Cartagena
19:00 h. Acción Informática Godella 46 – 63 Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum
Domingo 3 de mayo
10:00 h. 3º y 4º puesto: The Fitzgerald El Pilar 69 – 55 Acción Informática Godella
12:30 h. Final: FC Cartagena 55 – 81 Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum
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