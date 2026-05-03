Valencia Basket y Fundación Valencia Bàsquet ganan en Infantil Autonómico

Fundación Valencia Bàsquet en masculino y Valencia Basket en femenino se han coronado campeones Infantil IR Autonómico 2025-2026 tras imponerse en las Fases Finales celebradas en Peñíscola y Castellón, dos eventos organizados por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) e incluidos en los XLIV Jocs Esportius.

La Fase Final Infantil Masculina ha sido una de las más igualadas de los últimos años, haciendo vibrar en cada partido a todos los aficionados congregados en el Pabellón Municipal de Peñíscola, hasta donde se ha acercado también durante el fin de semana la concejal de Deportes de la ciudad, Dolores Bayarri, que ha estado acompañada por el presidente de la FBCV, Salvador Fabregat; y los directivos del Bàsquet Club Peñíscola, con su presidente Javier Comes y su vicepresidente Alejandro Clotet al frente. Valencia Basket se ha proclamado campeón, CA Montemar es subcampeón, la tercera plaza ha correspondido a CBI Elche y Yomee Godella es cuarto.

El triunfador de la Fase Final Infantil Femenina ha sido Valencia Basket, que ha ganado con solvencia sus tres encuentros, por delante de Fundación Valencia Bàsquet, que es subcampeón; Dormitienda El Pilar, que se lleva la tercera plaza; y NBF Castelló que es cuarto. La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, ha asistido al evento estando acompañada por el delegado de la FBCV en Castellón, Raúl Blanco.

En estas Fases Finales también se ha puesto en juego la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. En Infantil Femenino lo han logrado los tres mejores equipos de la Fase Final (Valencia Basket, Fundación Valencia Bàsquet y Dormitienda El Pilar), mientras que en Infantil Masculino lo han conseguido únicamente el campeón y el subcampeón (Fundación Valencia Bàsquet y CA Montemar).

Faman Samake (CBI Elche) y Laura Villarejo (Valencia Basket) son los jugadores/as que se han llevado el Trofeo de Mejor Jugador/a de la Fase Final.

La Fase Final Infantil Masculino IR Autonómico abría la última jornada con el CBI Elche consiguiendo su primera victoria, imponiéndose con claridad a Yomee Godella por 84-67. Al inicio de la segunda mitad, la renta de los ilicitanos rondaba los 20 puntos, y aunque los jugadores de Godella lucharon por la remontada y consiguieron reducir las diferencias a la mitad, no fue suficiente para llegar con opciones a los minutos finales.

A continuación entraban en juego Fundación Valencia Bàsquet y CA Montemar, el partido que cerraba la Fase Final y que se resolvía a favor del cuadro valenciano por 100-86, otorgándole así el título de campeón. Tras el intercambio inicial de canastas, el conjunto entrenado por Carlos Albert se hizo poco a poco con una renta de 10 puntos que supo administrar durante el resto del encuentro, frenando los numerosos intentos del CA Montemar por acercarse en el marcador.

Campeon Infantil Masculino / SD

En la Fase Final Infantil Femenino IR Autonómico, Valencia Basket y Fundación Valencia Bàsquet se han enfrentado este domingo en el partido del que iba a salir el campeón, un éxito conseguido por Valencia Basket tras imponerse por 76-65. Un parcial de 14-2 en el cuarto periodo le daba la vuelta a un encuentro que hasta ese momento había estado dominado por la Fundación. Pero esos minutos marcaron un antes y un después en el desarrollo del choque y el Valencia Basket ya no abandonó el liderato en lo que restaba de partido pese al empuje final del rival.

Previamente, Dormitienda El Pilar se convertía en el vencedor del encuentro que decidía el 3º y 4º puesto (69-55). Un triunfo muy trabajado en cada minuto ante un NBF Castelló que siempre mantuvo sus opciones y que sólo en los últimos minutos vio cómo se le escapaba la victoria ante el apretón final de las jugadoras del Pilar.

Subcampeon Infantil Femenino / David Santos

Calendario Infantil Masculino

Viernes 01 de mayo

18:00 h. Yomee Godella 78 – 71 Fundación Valencia Bàsquet

20:00 h. CA Montemar 81 – 64 CBI Elche

Sábado 02 de mayo

17:00 h. Yomee Godella 72 – 73 CA Montemar

19:00 h. CBI Elche 83 – 85 Fundación Valencia Bàsquet

Domingo 03 de mayo

10:00 h. CBI Elche 84 – 67 Yomee Godella

12:00 h. Fundación Valencia Bàsquet 100 – 86 CA Montemar

Calendario Infantil Femenino

Viernes 01 de mayo

18:00 h. NBF Castelló 23 – 63 Valencia Basket

20:00 h. Fundación Valencia Bàsquet 64 – 63 Dormitienda El Pilar

Sábado 02 de mayo

17:00 h. NBF Castelló 45 – 53 Fundación Valencia Bàsquet

19:00 h. Dormitienda El Pilar 22 – 62 Valencia Basket

Domingo 03 de mayo

10:00 h. Dormitienda El Pilar 69 – 55 NBF Castelló

12:00 h. Valencia Basket 76 – 65 Fundación Valencia Bàsquet