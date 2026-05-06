Los Thunder no dan opción a unos Lakers sin Doncic

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, no dieron opción este martes a unos Lakers sin Luka Doncic y les doblegaron 108-90 para tomar ventaja 1-0 en las semifinales del Oeste, en una noche en la que Shai Gilgeous Alexander no alcanzó los 20 puntos por primera vez en esta temporada.

Los Thunder, que habían ganado 139-96 y 123-87 los últimos dos partidos de temporada regular jugados contra los Lakers, volvieron a imponer su ley contra los angelinos, a los que no les bastó la gran actuación personal de LeBron James (27 puntos).

OKC solo conoce la victoria en estos 'playoffs'. Tras arrollar 4-0 a los Phoenix Suns en la primera ronda, pusieron cuesta abajo las semifinales del Oeste rozando el 50 % de acierto en tiros, impulsados por un doble doble de 24 puntos y doce rebotes de Chet Holmgren.

El MVP Gilgeous Alexander tuvo que conformarse con 18 puntos, tres rebotes y seis asistencias, con ocho de quince en tiros de campo. El canadiense cometió hasta siete pérdidas de balón esta noche, tras promediar poco más de dos por encuentro.

Ajay Mitchell aportó 18 puntos para OKC, cuya victoria contó con una notable aportación del banquillo. Los suplentes de los campeones NBA aportaron 34 puntos por los quince de los Lakers. Jared McCain se lució con doce puntos, fruto de un cuatro de cinco en triples. Conectó dos triples en el cuarto período que desequilibraron definitivamente el partido. Isaiah Joe metió nueve puntos y Cason Wallace y Alex Caruso contribuyeron con cinco cada uno.

Los Thunder, que no pudieron contar con Jalen Williams, dominaron a los Lakers con sus armas, no solo a nivel ofensivo sino en defensa. Forzaron hasta 17 pérdidas de los Lakers, con Caruso al frente. El ex de los Bulls aportó su habitual intensidad defensiva y en el cuarto período acabó tendido en el suelo tras recibir un codazo de LeBron James.

Luka Doncic, durante un partido / Lakers

Los Lakers, pendientes de Doncic

Los Lakers, que ganaron el pasado viernes a los Houston Rockets en el sexto y decisivo encuentro de la primera ronda, echaron de menos a Doncic, que siguió a sus compañeros desde el banquillo mientras sigue con su proceso de recuperación por una lesión en los isquiotibiales. El esloveno, máximo anotador de la temporada regular con un promedio de 33.5 puntos por encuentro, sigue sin jugar en estos 'playoffs'.

LeBron James, de 41 años, lideró a los Lakers con 27 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, con doce de 17 en tiros de campo. Rui Hachimura aportó 18 puntos y Deandre Ayton firmó un doble doble de diez puntos y once rebotes, pero a los Lakers les faltó la aportación de Austin Reaves. No pasó de los ocho puntos, con tres de 16 en tiros de campo y un poco habitual cero de cinco desde el arco en 35 minutos.

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Fue James, con su agresividad y acierto, quien mantuvo a los Lakers en el partido, pero los angelinos, tras un arranque en el que tuvieron siete puntos de ventaja, siempre estuvieron abajo en el marcador. Y OKC, pese a la noche 'deslucida' de Gilgeous Alexander, se llevó el primer partido sin despeinarse. El segundo encuentro se jugará el jueves, de nuevo en Oklahoma.