La primera lista de Sandra Ygueravide para el asalto al Mundial 3x3

Sandra Ygueravide estrenará su nuevo cargo de seleccionadora en la Copa del Mundo 3x3 de Varsovia. La nueva seleccionadora nacional de baloncesto 3x3 ha hecho pública este viernes su primera convocatoria de trece jugadoras para preparar la Copa del Mundo de Varsovia, que se disputará del 1 al 7 de junio.

Habrá novedades en la primera lista de Ygueravide. Entran jugadoras por primera vez como Lola Pendande, Blanca Millán o Irene Lahuerta, quienes se unirán a la base habitual de las últimas concentraciones. La convocatoria la completan Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Marta Canella, Carolina Guerrero, Cecilia Muhate, Helena Oma, Alba Prieto, María Roters y Ainhoa Gervasini. No obstante, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha matizado que aquellas jugadoras que continúen en competición con sus clubes quedarán exentas de esta primera cita.

El equipo trabajará en Valencia del 19 al 22 de mayo en una concentración que supondrá el debut de Ygueravide en el banquillo y la primera toma de contacto con el bloque que buscará el primer podio mundialista para España. Tras los cuatro días de trabajo en Valencia, el equipo volverá a reunirse para realizar los últimos ajustes antes de viajar a Varsovia para el inicio de la competición el próximo 1 de junio.

La lista de seleccionadas

Txell Alarcón (Hozono Global Jairis)

Gracia Alonso de Armiño

Juana Camilión (Movistar Estudiantes)

Marta Canella (Spar Girona)

Carolina Guerrero (Spar Girona)

Irene Lahuerta (TSN-Innova Leganés)

Blanca Millán (Durán Maquinaria Ensino)

Cecilia Muhate (Ingeniería Ambiental CAB Estepona)

Helena Oma (Casademont Zaragoza)

Lola Pendande (Spar Girona)

Alba Prieto (Hozono Global Jairis)

María Roters (Unicaja)

Ainhoa Gervasini (Cadí la Seu)

Rivales en la cita Mundial

En la cita mundialista de Polonia, España ha quedado encuadrada en el Grupo B, donde se enfrentará a potencias de la disciplina como Estados Unidos, Australia, Hungría y Mongolia.

El objetivo del combinado nacional es romper su techo histórico y lograr la primera medalla en un torneo donde hasta la fecha no ha conseguido subir al cajón.

El cuerpo técnico liderado por Ygueravide contará con Marta Montoliú como entrenadora ayudante y Clara Ché como delegada.