Así fue la violenta agresión de Wembanyama que le salió caro a los Spurs
El pívot francés fue expulsado por falta flagrante de tipo 2 por dar un violento y peligroso codazo en el cuello a Naz Reid con 8.39 por jugar en el segundo período. Llevaba un partido flojo
Wembanyama es una de las estrellas de la NBA, además de uno de los jugadores más protegidos por los árbitros. Otra cosa es que pueda saltarse todos los límites y agredir violentamente a un rival a traición. La acción le costó la derrota a su equipo, además de una mala imagen personal y profesional que le puede perseguir más de lo que le gustaría y es que hay muchas personas tomando nota de estas actuaciones.
El codazo a Naz Reid que el francés Victor Wembanyama pagó con la expulsión le salió caro este domingo a los San Antonio Spurs, que perdieron 114-109 en el campo de los Minnesota Timberwolves y están ahora empatados 2-2 en las semifinales del Oeste de la NBA.
Números regulares antes de su agresión
Wembanyama fue expulsado por falta flagrante de tipo 2 por dar un violento y peligroso codazo en el cuello a Naz Reid con 8.39 por jugar en el segundo período. El francés, que disputa este año los 'playoffs' por primera vez en su carrera, llevaba cuatro puntos y cuatro rebotes en el momento de la expulsión.
Sin él, Stephon Castle y Dylan Harper sostuvieron a los Spurs hasta el cuarto período, en el que Anthony Edwards llevó de la mano a los Wolves, con 16 de sus 36 puntos, para firmar una gran remontada. Edwards acabó el partido con 13 de 22 en tiros de campo y añadió seis rebotes y dos asistencias a su cuenta personal. Su actuación fue fundamental para rescatar a los Wolves ante unos Spurs en los que De'Aaron Fox y Dylan Harper anotaron 24 puntos cada uno y Stephon Castle aportó 20, seis rebotes y cuatro asistencias.
Un final en el que pudo pasar de todo
Al ritmo de sus jóvenes escoltas, los texanos tuvieron una ventaja de ocho puntos en el 94-86 del cuarto período, antes de un parcial de 9-2 de los Wolves que cambió el rumbo del encuentro. Los últimos minutos fueron de máxima intensidad. Los Wolves se escaparon hasta el 107-101 con 1.50 por jugar, pero los Spurs se aferraron al encuentro. Rudy Gobert y Naz Reid impusieron su físico en la pintura y contribuyeron en los quince rebotes ofensivos que aseguraron a su equipo valiosos puntos de segunda oportunidad. En el último minuto, los Spurs recortaron hasta los tres puntos y estuvieron a punto de forzar una recuperación que podía entregarles el último tiro.
La feroz defensa de los texanos obligó a los Spurs a lanzar el balón directamente en la mitad de campo ofensiva, donde Ayo Dosunmu consiguió una recepción más de NFL que de NBA, con la ayuda de una pierna, y evitó una pérdida de posesión gravísima. Los Spurs tuvieron que cometer una falta y Dosunmu sentenció el partido desde la línea de libres para subir el 2-2 en una serie que ve a los Wolves de nuevo con viento a favor.
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