La NBA Basketball School La Nucía se pone en marcha

El pasado domingo por tarde la NBA Basketball School de La Nucía inició su andadura con la primera de las pruebas de acceso a esta nueva academia de baloncesto que recibió a 50 jugadores procedentes de diferentes puntos de España en el pabellón Muixara. “La Nucía, Ciudad del Deporte” ha sido el lugar elegido por la NBA Basketball School como sede a nivel nacional. Las inscripciones de estas jornadas han superado ya las 250 solicitudes y siguen abiertas. Las próximas jornadas serán los domingos 17 y 24 de mayo y las inscripciones se pueden realizar en https://nbabasketballschoolspain.com/pruebas-de-acceso-la-nucia-2026

Durante la jornada Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó el pabellón Muixara durante estos entrenamientos de captación acompañado por Miguel Ángel Lago, project manager NBA Basketball School y José Antonio Sánchez, director de la academia de La Nucía.

Captación: el comienzo de la NBA en La Nucía

El pasado domingo se puso en marcha el proyecto de la NBA Basketball School La Nucía con la primera de las jornadas de captación para el arranque de esta academia de baloncesto en La Nucía. Más de 200 candidat@s nacid@s entre los años 2016 y 2009 provenientes de diferentes puntos de España estuvieron en el pabellón Muixara “probando” y realizando los diferentes test que se platearon según la metodología de esta NBA Basketball School: pruebas físicas, medidas, ejercicios en pista con y sin balón, etc. Estas jornadas servirán para poner en funcionamiento el programa NBA Basketball School en La Nucía que se desarrollará de septiembre a junio y que arrancará el próximo curso.

Video de la primera NBA Basketball School de España en La Nucia Ciudad del Deporte.

Las próximas captaciones serán los domingos 17 y 24 de mayo y las inscripciones, gratuitas, se pueden realizar en https://nbabasketballschoolspain.com/pruebas-de-acceso-la-nucia-2026

En verano: campus NBA

La Ciutat Esportiva Camilo Cano acogerá este verano los campus NBA de baloncesto con dos versiones: Summer Camp del 28 de junio al 3 de julio o del 5 al 10 de julio y Advanced Training Camp del 12 al 17 de julio. Las reservas se pueden realizar en la web https://nbabasketballschoolspain.com

NBA Basketball School

El plan de estudios de la NBA Basketball School, diseñado para formar a los jugadores y proporcionar a los padres, entrenadores y organizaciones una mejor comprensión del proceso de mejora, fue creado por el departamento de Operaciones Internacionales de Baloncesto de la NBA en colaboración con entrenadores, jugadores y especialistas en desarrollo de jugadores actuales y antiguos de la NBA.

Noticias relacionadas

Desde 2017, se han anunciado o puesto en marcha NBA Basketball School en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Italia, Japón, Kuwait, Líbano, Lituania, Luxemburgo, México, Marruecos, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, República Dominicana, Turquía, Suiza y Uruguay.