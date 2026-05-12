¿Qué pasará con LeBron James?

LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, afirmó este lunes, tras la derrota de su equipo contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a su temporada, que no sabe lo que le "depara el futuro". "No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", afirmó.

La derrota 110-115 contra los Thunder cerró 4-0 las semifinales del Oeste y, con la temporada de los Lakers terminada, se abrió el debate sobre el futuro de LeBron, que a sus 41 años será agente libre.

James lleva ocho años en los Lakers, con los que fue campeón NBA en 2020 y con los que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas y 104 millones.

King James aseguró que se siente muy satisfecho con su campaña, pese a haberse encontrado en una situación para él desconocida. "Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera", admitió.

Firmó en 2024 una extensión de contrato de dos años

LeBron firmó en 2024 una extensión de contrato de dos años y 104 millones de dólares que expira tras esta temporada y que le convertirá en agente libre.

A sus 41 años, King James, el máximo anotador en la historia de la NBA y el que más partidos ha jugado en la mejor liga de baloncesto del mundo, promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por encuentro.

Sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la NBA e, incluso, en unos Lakers huérfanos de Luka Doncic, logró llevar a los de púrpura y oro hasta las semifinales del Oeste.

Pero su futuro está ahora mismo repleto de incógnitas. Su objetivo es pelear cada año por el anillo y queda por ver qué tipo de proyecto deportivo podrán ofrecerle los Lakers para convencerle en seguir.

El 0-4 contra OKC, vigente campeón y dominador de esta temporada, dejó claro que en este momento los angelinos están lejos de poder pelear con la elite de la liga.

Opciones

No cabe duda de que en la NBA no le faltarían opciones para seguir jugando. Los medios estadounidenses hablan de un regreso a los Cleveland Cavaliers, con los que fue campeón en 2016, o de los Golden State Warriors como posibles destinos.

Cleveland supondría un regreso a su casa, mientras que en Golden State formaría una dupla estelar de veteranos con su amigo y rival Steph Curry.

La tercera opción sería la retirada, un adiós al baloncesto después de disputar su vigésima tercera temporada en la NBA, un récord absoluto.

James no ha dado pistas sobre su futuro, aunque ha reconocido que su retirada está más cerca que lejos, por simples cuestiones de edad.

Sueños cumplidos

En Los Ángeles, LeBron ha cumplido ya varios sueños, el de coronarse campeón, en 2020, y el de jugar junto a su hijo Bronny James, que se incorporó a la franquicia angelina en 2025.

King James sí sugirió su retirada al principio de esta campaña, pero todo se quedó en un truco publicitario para promover una marca de bebidas alcohólicas.

James informó en las redes sociales de que anunciaría algo importante, que etiquetó como "la decisión de todas las decisiones". El mensaje originó todo tipo de especulaciones en los medios y aficionados, especialmente en torno a un posible anuncio de su retirada de las canchas.

Pero la supuesta decisión trascendental se quedó en un truco publicitario de una marca de bebidas alcohólicas. La "revelación" fue duramente criticada por los seguidores en la misma red social que LeBron utilizó para crear falsas expectativas.

JJ Redick, técnico de Los Ángeles

JJ Redick, técnico de Los Ángeles, aseguró que todavía no ha pensado en el futuro de LeBron James, que acaba este año su contrato de 104 millones con la franquicia angelina, después de la derrota sufrida contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a la campaña de los de púrpura y oro. "Ni lo pensé y veremos la 'offseason' en la 'offseason', que será en los próximos dos meses", dijo Redick en la rueda de prensa posterior al partido perdido 115-110 por los Lakers en la Crypto.com Arena que cerró 4-0 las semifinales del Oeste.

Redick estuvo al borde de las lágrimas al hablar de la temporada vivida al frente de los Lakers. "Cuando la temporada termina siempre hay muchas emociones, sin duda me siento agradecido por nuestros jugadores, los Lakers, nuestros aficionados. Pudimos rendirnos, no lo hicimos. Nuestros aficionados fueron fantásticos esta noche. Agradecido", dijo.

Pero admitió que el objetivo de los Lakers es ganar un anillo, y que todavía tienen camino por hacer. "Queremos ganar un campeonato y no somos lo suficientemente buenos ahora. Para eso servirán los próximos dos meses", destacó.

La crónica

Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes con un 4-0 las semifinales del Oeste contra Los Ángeles Lakers con una victoria por 115-110 en la Crypto.com Arena que puso fin a la temporada de los angelinos y abrió el debate sobre el futuro de LeBron James.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, siguen perfectos en esta postemporada y, tras arrollar 4-0 a los Phoenix Suns, volvieron a liquidar por la vía rápida a unos Lakers que echaron de menos a Luka Doncic.

El esloveno se perdió todos los 'play-offs' de su equipo por una lesión en los isquiotibiales y tuvo que ver desde el banquillo la derrota que puso fin a la temporada de los Lakers.

Shai Gilgeous Alexander firmó su vigésimo sexto partido de postemporada con más de 30 puntos, al acabar con 35 puntos y ocho asistencias, con once de 22 en tiros de campo.

El MVP canadiense firmó unas jugadas espectaculares en el final apretado de partido, pero no dudó en celebrar la actuación de su compañero Ajay Mitchell, protagonista con 28 puntos, cuatro asistencias y cuatro robos, con doce de 19 en tiros.

Mitchell dio una aportación clave para OKC y aprovechó de la mejor forma la oportunidad de titular en el quinteto de su equipo por la baja de Jalen Williams. Chet Holmgren contribuyó con 16 puntos y nueve rebotes.

Los Lakers pelearon hasta el final, pero pagaron un parcial final de 18-28 con la derrota.

LeBron James, que a sus 41 años será agente libre al acabar la temporada, firmó un doble doble de 24 puntos y doce rebotes, pendientes de conocer su futuro.

Lo dieron todo los angelinos, pero no fue suficiente contra los vigentes campeones. Austin Reaves metió 27 puntos, Rui Hachimura anotó 25 y Jaxson Hayes aportó 18 saliendo del banquillo.

Los Lakers tuvieron un buen comienzo de partido, pero sufrieron un parcial de 14-0 al comienzo del segundo cuarto que permitió a los Thunder tomar doce puntos de ventaja en el 38-26.

Se abrió entonces una intensa pelea, con ambas franquicias intercambiando parciales y brillando por efectividad.

Los Thunder estuvieron por arriba del 57 % en tiros en el tercer cuarto, en el que SGA metió doce puntos y Ajay Mitchell anotó diez, pero los Lakers lo hicieron aún mejor. Lanzaron con 76.5 % y conectaron cinco de sus siete tiros desde el arco para tomar su primera ventaja desde el 26-24 del segundo período, en el 73-72.

Ambos equipos tuvieron un espectacular ritmo anotador. Ajay Mitchell y Gilgeous Alexander sostuvieron ofensivamente a OKC, LeBron y Hachimura, con una jugada de cuatro puntos incluida, alimentaron las esperanzas de los Lakers.

Los angelinos estuvieron arriba 110-109 con menos de un minuto por jugar, pero OKC, con un mate de Holmgren y libres de 'SGA', logró recuperar la ventaja y sentenciar su pase de ronda con un 4-0.

Publicación de Facebook sobre la celebración de Oklahoma City Thunder.

Los defensores del título esperan a uno entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves en las finales del Oeste.

En el otro partido disputado este lunes, los Cleveland Cavaliers igualaron 2-2 la serie contra los Detroit Pistons, impulsados por un Donovan Mitchell que metió 39 de sus 43 puntos en la segunda mitad.

Tras el descanso, Mitchell regresó desatado de vestuarios: anotó 16 puntos durante el parcial de 23-0 con el que los Cavaliers abrieron la segunda mitad, firmó 21 en el tercer cuarto y acabó con 39 puntos tras el descanso, un récord en un partido de 'playoff' de la NBA.