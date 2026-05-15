Over40Basket celebra su décimo aniversario convirtiendo Valencia en la capital del baloncesto veterano.

L’Alquería del Basket será el epicentro del baloncesto máster los próximos 12 y 13 de septiembre con la celebración de la décima edición de Over40Basket. El torneo reunirá a 80 equipos y más de 1.000 participantes en una edición récord que combinará competición, convivencia y turismo deportivo en Valencia.

Lo que comenzó en 2016 en Torrelodones con apenas 21 equipos se ha convertido en una de las grandes referencias del baloncesto amateur nacional. Diez años después, Over40Basket reunirá en Valencia a jugadores de toda España y del extranjero en un evento que trasciende lo deportivo y apuesta también por la experiencia social y el ambiente festivo.

La edición de 2026 contará con representación internacional y supondrá el mayor despliegue organizativo en la historia del torneo. Además, el evento cuenta con el respaldo principal de Quirónsalud que afronta su tercer año como patrocinador principal, y con Gigantes del Basket como socio estratégico, reforzando así la dimensión nacional de una competición que no deja de crecer.

“El respaldo de marcas como Quirónsalud y Gigantes del Basket consolida la profesionalización y crecimiento nacional del proyecto, y no podríamos haber llegado hasta aquí sin su ayuda”, señala Quique Ruiz, director del evento.

Cartel Over40 2026. / SD

De Torrelodones a Valencia: una década de crecimiento

Over40 Basket nació en 2016 en Torrelodones con apenas 21 equipos y una idea clara: ofrecer un espacio competitivo y social para jugadores veteranos que siguen viviendo el baloncesto con pasión. Diez años después, el torneo ha multiplicado su dimensión hasta convertirse en una referencia dentro del baloncesto máster nacional.

A lo largo de su historia se han celebrado 18 ediciones, además de una suspendida por la pandemia, con un balance acumulado de 467 equipos participantes y más de 5.000 deportistas.

La evolución del torneo refleja también el auge del deporte veterano como fenómeno social y turístico. Valencia se presenta ahora como el escenario ideal para continuar ese crecimiento gracias a su clima, conectividad, instalaciones deportivas y oferta gastronómica y cultural.

“Hace diez años éramos 21 equipos y hoy vemos cómo jugadores de distintos países organizan sus vacaciones para venir a Valencia. Eso demuestra que Over40 Basket ya es mucho más que un torneo”, explica Quique Ruiz.

A lo largo de su historia se han celebrado 18 ediciones, además de una suspendida por la pandemia, con un balance acumulado de 467 equipos participantes y más de 5.000 deportistas. / Over40Basket

Un torneo con ambiente internacional y espíritu vintage

La edición de este año contará con equipos llegados de toda España, además de representación internacional de Italia y Reino Unido. En anteriores ediciones también participaron conjuntos de Lituania, República Dominicana, Uruguay, Países Bajos e Irlanda, consolidando el carácter multicultural del torneo.

Más allá de la competición, Over40Basket apuesta por crear una experiencia completa alrededor del deporte. El evento combinará partidos durante todo el fin de semana con actividades sociales y una fiesta vintage pensada para reforzar el componente de convivencia entre jugadores, acompañantes y aficionados. El torneo se ha convertido en un punto de reencuentro generacional donde el baloncesto sirve como excusa para recuperar amistades y seguir compitiendo más allá de los 40.

El objetivo de la organización es claro: convertir Valencia durante dos días en el gran punto de encuentro del baloncesto veterano nacional.

Valencia y el auge del turismo deportivo

La celebración del torneo en L’Alquería del Basket también refuerza el posicionamiento de Valencia como una de las ciudades deportivas de referencia en España. La ciudad lleva años consolidando un modelo que combina grandes eventos, instalaciones de primer nivel y atractivo turístico.

En este contexto, Over40Basket busca aportar valor más allá del impacto competitivo. Los más de 1.000 participantes y acompañantes previstos generarán actividad hotelera, restauración y movimiento turístico durante todo el fin de semana, integrando deporte, ocio y ciudad en una misma experiencia.

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La organización mantiene actualmente abiertas las inscripciones y ya cuenta con 65 equipos confirmados a varios meses del evento, una cifra que anticipa un nuevo récord de participación para celebrar el décimo aniversario del torneo.