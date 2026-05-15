Valencia se suma a La Gira de los 100 años de los Harlem Globetrotters

A lo largo de 2026, los Harlem Globetrotters celebrarán un hito único en la historia del deporte y el entretenimiento: su centenario. No se trata de una gira más, sino de una celebración mundial irrepetible que conmemora un siglo de legado sobre las canchas. Dentro de este tour histórico, Valencia será una de las ciudades elegidas para acoger un espectáculo excepcional, lleno de magia y jugadas de baloncesto increíbles. La cita tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a partir de las 18:30 horas, en el Roig Arena, en una noche llamada a ser única.

Otras ciudades confirmadas que tendrán la oportunidad de ver en directo el baloncesto más espectacular del mundo serán Zaragoza, Alicante, Granada, Madrid, Vitoria, Pamplona, Tarragona y Barcelona. Las entradas para todos estos shows están disponibles en Mitaquilla.com y puntos de venta habituales.

Un gran espectáculo y experiencias inolvidables

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos del legado de un siglo de espectáculo, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer. Además de las jugadas imposibles y el humor característico del equipo, el espectáculo incorporará momentos especiales vinculados al centenario, como los Golden Ball Moments, que conectan al público con algunos de los hitos, figuras y episodios más emblemáticos de la historia de los Harlem Globetrotters.

En La Gira de los 100 años, los espectadores serán testigos del legado de un siglo de espectáculo, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. / Proactiv_Harlem Globetrotters

Los aficionados también podrán disfrutar de experiencias únicas e inolvidables con la compra del Magic Pass y del Celebrity Court Pass, que se han rediseñado cuidadosamente para la gira del centenario. Durante 30 minutos, los asistentes podrán saltar a la cancha, participar en retos junto a los jugadores, aprender algunos de los trucos más emblemáticos del equipo, hacerse fotos, conseguir autógrafos y disfrutar de acceso anticipado al pabellón y a la merchandising oficial. Otras ofertas incluyen las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench, que permiten presenciar el partido desde el banquillo o asistir al calentamiento previo al partido como un miembro del equipo, lo que eleva la experiencia a un nivel completamente nuevo.

Y como colofón, los aficionados al baloncesto tendrán disponible en cada show merchandising oficial del centenario, como el balón Spalding Golden Ball, réplicas de las camisetas del centenario diseñadas por Jeff Hamilton, así como sudaderas con capucha y prendas con el logotipo especial de esta fecha única.

Una muestra del alcance y notoriedad de los Harlem Globetrotters está en que sus miembros poseen más de 60 récords Guinness y una trayectoria que los ha convertido en iconos globales del deporte. Asimismo, su reconocida trayectoria a nivel mundial les ha permitido ser nombrados ‘Embajadores de la buena voluntad’ para promover dietas saludables y un estilo de vida activo.

Los míticos Harlem Globetrotters han protagonizado ya 10 giras con Proactiv Entertainment en España, pero esta no es una más: es la gira del centenario, una celebración única e irrepetible de su legado. Considerados los creadores más originales e influyentes del baloncesto actual, llevan a la cancha un espectáculo protagonizado por atletas con cualidades extraordinarias. ¡No pierdas la oportunidad de vivir en directo una cita histórica que solo ocurre una vez cada cien años!

Fechas de La Gira de los 100 años

* Zaragoza - viernes 15 de mayo a las 19:30 horas - Pabellón Príncipe Felipe

* Alicante - sábado 16 de mayo a las 19:00 horas - Centro de Tecnificación Deportiva

* Granada - domingo 17 de mayo a las 18:30 horas - Palacio Municipal de Deportes

* Madrid - martes 19 de mayo a las 19:30 horas - Movistar Arena

* Vitoria - miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas - Buesa Arena

* Pamplona - jueves 21 de mayo a las 19:00 horas - Pamplona Arena

* Tarragona - viernes 22 de mayo a las 19:30 horas - Caixabank Tarraco Arena

* Barcelona - sábado 23 de mayo a las 19:00 horas - Olímpic Arena

* Valencia - domingo 24 de mayo a las 18:30 horas - Roig Arena

Venta de entradas

Proactiv Entertainment se posiciona en contra de la reventa de entradas y recomienda que éstas se adquieran por portales de venta oficiales a fin de evitar un sobrecoste no deseado por el cliente en la adquisición de la entrada o la posibilidad de la denegación del acceso al recinto. Proactiv no se hará responsable, ni gestionará ningún cambio o devolución referente a una entrada obtenida a través de un portal de reventa.