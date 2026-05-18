L’Alqueria Open 3x3 vuelve a convertir Valencia en la capital del basket urbano

La sexta edición del L’Alqueria Open 3x3 cerró este fin de semana dos jornadas llenas de intensidad, espectáculo y el mejor baloncesto 3x3. L’Alqueria del Basket volvió a reunir a algunos de los equipos más destacados del panorama nacional e internacional en un evento que destacó tanto por el nivel competitivo sobre la pista como por el gran ambiente vivido durante todo el torneo. Ointxe! en la categoría femenina y Estrella Roja 3x3 en la masculina se llevaron el oro, mientras que Valencia Basket 3x3 consiguió la plata en ambas categorías.

En el cuadro masculino, Estrella Roja 3x3 logró hacerse con el título después de superar en la final a Valencia Basket 3x3 por 21-12. El camino hacia el campeonato dejó encuentros de máxima igualdad, especialmente en unas semifinales donde los taronja vencieron a L3 (15-10) y los serbios sellaron el pase tras imponerse a los letones de Root/Jurmala.

La competición femenina también ofreció un gran espectáculo desde el primer partido hasta la final. Ointxe! terminó levantando el trofeo tras derrotar a Valenica Basket 3x3 con un doble en los últimos segundos del encuentro por 16-14. Antes, las semifinales dejaron duelos muy disputados entre el equipo de la ciudad del Turia y Agua y Jardín -final del año anterior- que se decidió con un doble de Irene Broncano (15-14), así como el enfrentamiento entre el equipo vasco y el canario de Titans Adareva (15-13).

Como una de las novedades de esta edición, el torneo incorporó los premios MVP MGS Seguros para reconocer a las jugadoras y jugadores más destacados del campeonato, poniendo en valor su impacto y rendimiento a lo largo del fin de semana. Irene Murua se lo llevó en la categoría femenina y Vuk Vukićević en las masculina.

Irene Murua se llevó el MVP en la categoría femenina / SD

Un torneo que se consolida

Fuera de la pista, el L’Alqueria Open 3x3 volvió a consolidarse como mucho más que un torneo de baloncesto. El público pudo disfrutar de un completo programa de actividades y experiencias que acompañaron la competición durante todo el evento. Entre los momentos más destacados estuvieron el concurso de triples patrocinado por Vitaldin, el Freestyle Show de Showflow y el Dance Your Style impulsado por Red Bull, que añadieron música, ritmo y cultura urbana al ambiente del torneo.

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La experiencia se completó con diferentes espacios interactivos para los asistentes, como el stand de Gana Energía con test de reacción o la zona de Vitaldin con juegos y actividades. Todo ello acompañado de música en directo con DJ, en una edición que volvió a reunir deporte, entretenimiento y espectáculo en un mismo escenario.