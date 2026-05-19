Nueva leyenda del deporte valenciano, Vega Gimeno, se retira de la pista e inicia etapa en la FEB

La historia del deporte valenciano suma un nuevo capítulo de reconocimiento y legado. La ya exjugadora de baloncesto Vega Gimeno, gran referente del 3x3 español, ha sido homenajeada en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso tras anunciar el pasado mes de abril su retirada definitiva como profesional.

El acto, cargado de emoción, reunió a familiares, excompañeras y referentes en la carrera de Vega para despedir a una deportista que ha marcado una era. Gimeno, integrante del Proyecto FER desde 2020, cierra su etapa como jugadora con un palmarés brillante y una transición confirmada hacia su nuevo rol como coordinadora del baloncesto 3x3 en la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Entre los momentos más emotivos del homenaje estuvieron los mensajes de figuras clave en su trayectoria. Como por ejemplo, su primer entrenador en el Colegio El Pilar, Ramón Jornada, o su mítica compañera en la selección nacional, la también valenciana Sandra Ygueravide (nueva seleccionadora de baloncesto 3x3), además de Aitana Cuevas o Marta Canella, y de sus progenitores, Loles y Ángel, a su lado en el acto. Incluso, se ha dirigido a ella la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, que ha valorado especialmente el impacto de la valenciana de 35 años en el crecimiento de la modalidad 3x3 en todo el país.

El director de la Fundación, Juan Miguel Gómez, subrayó el valor simbólico de su despedida, entre la nostalgia y el reconocimiento: una retirada voluntaria que confirma, dijo, el legado de una de las grandes embajadoras del proyecto FER.

"Me retiro en el momento exacto", reflexión de una carrera plena

En su intervención, Vega Gimeno hizo balance de una trayectoria marcada por sus propias decisiones personales y el éxito deportivo. "Muchas gracias a la Fundación Trinidad Alfonso y a Juan Roig por su apoyo. Sin él no habría podido conseguir lo que he conseguido estos últimos años", señaló.

Vega Gimeno, tras la retirada, nace su leyenda como deportista valenciana de gran éxito / Francisco Calabuig

La exjugadora añadió su satisfacción por el camino recorrido: "Estoy enormemente satisfecha por lo que he conseguido, he cumplido muchos sueños y he disfrutado entrenando y compitiendo. Además, he tenido la enorme suerte de retirarme en el momento exacto. Tanto cuando decidí dejar el 5x5 como ahora, al dejar el 3x3, he podido elegir el momento y eso me produce una gran satisfacción".

Posteriormente, en su nueva etapa como coordinadora del 3x3 español, Gimeno se fija metas ambiciosas para el baloncesto nacional: "El objetivo principal es llegar a Los Ángeles 2028 con los dos equipos absolutos, pero como federación, es fundamental trabajar desde la base. Ya hacemos torneos sub-17 y sub-15 y tenemos que inculcar todo esto a los clubes y a las federaciones autonómicas".

Francisco Calabuig

La valenciana, que desarrolló gran parte de su carrera en el Casademont Zaragoza, recordó también la importancia del trabajo formativo como base del crecimiento del deporte. La jugadora formada en El Pilar, siempre activa en la defensa de la causa del deporte femenino, se congratuló por el presente que vive el baloncesto en este terreno. "Disfruto mucho del crecimiento del baloncesto femenino. Está en el momento de crecer y la visibilidad y su crecimiento ya no son casualidad. Las chicas empiezan a vender más que los chicos, por ejemplo, en Zaragoza, donde ha llegado ese momento. Cuando se apoya, se ve la respuesta que tiene". Tampoco se olvidó del espejo positivo de lo experimentado el domingo en el Roig Arena, donde 7647 espectadores se reunieron para presenciar el choque definitivo de la final de la Liga Femenina Endesa entre Valencia BC y el propio Zaragoza, el club que la acogió durante más en las pistas de 5x5.

F. Calabuig

"La medalla de París 2024, siempre en mi retina"

En su repaso emocional, Gimeno puso en valor los momentos más especiales de su carrera internacional, con especial cariño hacia el camino recorrido en el baloncesto 3x3 femenino español. "Me siento muy afortunada. He disfrutado mucho y siempre he buscado esforzarme y trabajar mucho. El objetivo nunca fue ganar ni copas ni medallas. Podía no haber ganado y estaría igual de orgullosa porque siempre he puesto el foco en eso", explicó... Y destacó uno de los hitos más recientes: "La medalla de los Juegos va a estar siempre en mi retina, pero me quedo con el Europeo de París en 2021. Nos habíamos quedado fuera de los Juegos de Tokio ese mismo verano y nos resarcimos de ese mal momento".

El legado de una referente

Con su retirada, Vega Gimeno se incorpora a la lista de grandes deportistas del Proyecto FER que han dejado huella en el deporte español, no solo en el valenciano, consolidando una trayectoria que culmina con la histórica plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y múltiples éxitos internacionales en todos los circuitos. Vega y sus chicas han dominado el continente. Prueba de ello: el oro en el Campeonato de Europa de París en 2021, la plata en el de Jerusalén en 2023, el oro de Viena en 2024 y el bronce alcanzado el pasado verano en Copenhague, entre otros logros memorables.

FEB

"El evento de hoy nos resulta difícil de catalogar. Tenemos sentimientos contradictorios: por una parte, la tristeza de asistir a la retirada de una de las grandes deportistas valencianas de los últimos tiempos; por otra, la alegría de saber que estamos ante un adiós voluntario, meditado y nada forzado, muy natural. Nos enorgullece comprobar que Vega, una de nuestras grandes embajadoras en el Proyecto FER, es una deportista tan querida y admirada", comentó Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso. Porque "Vega Gimeno ha dejado un grato recuerdo allá donde ha estado y también deja un gran legado deportivo", agregó.

Los éxitos de Vega desde que formó parte del Proyecto FER / FTA

Vega Gimeno pasa a formar parte del elenco de grandes deportistas que, con su retirada, escribieron su nombre con letras de oro en la memoria del Proyecto FER. Ahí, los casos de Alejandra Quereda, Elena López, David Casinos, Liliana Fernández, Iván Pastor, Concha Montaner, Laura Gómez o Pablo Herrera, entre otros.

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Ahora, la ya exjugadora abre una etapa en el organigrama de la FEB, donde continuará como coordinadora de baloncesto 3x3, al lado de su inseparable Ygueravide, quien será la seleccionadora. Un nuevo desafío: transformar su experiencia en impulso estructural para el crecimiento del baloncesto 3x3 en España.