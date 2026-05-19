Valencia estará en la mejor Liga del mundo de baloncesto en Silla de Ruedas

El equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas AGC ADIV vuelve a hacer historia para el baloncesto valenciano y consigue, cuatro décadas después de que el mítico Cerámicas Lladró estuviese en la máxima categoría estatal del Baloncesto en Silla de Ruedas, el acceso deportivo a la Superliga Española. En este tiempo, la liga española se ha convertido, sin lugar a duda y gracias a una evolución acentuada en los últimos años, en la mejor liga del mundo. Para muchos, y no es exagerado por el nivel de jugadores, en la NBA del BSR.

El equipo valenciano de la Asociación ADIV que ha estado estas tres ultimas temporadas en las instalaciones de la Universidad Politécnica gracias a la apuesta realizada por el deporte adaptado por el proyecto UPV IN, cuestión que ayudado a este éxito deportivo.

Buscando respaldo institucional y privado

ADIV necesitará ahora un respaldo institucional importante, junto con la implicación de diferentes iniciativas privadas para lograr el respaldo necesario para poder seguir evolucionando y que el proyecto sea estable y sostenible, en una liga con un alto nivel de profesionalismo y con proyectos que se acercan en algunos casos a el millón de euros gracias a apuestas público-privadas en localidades como Bilbao, Velez Malaga, Albacete, Badalona (de la mano del Joventud, etc… o empresas como Ilunion o Amiab que han apostado muy fuerte por el baloncesto adaptado).

Pero ADIV es más, ya que 100 familias componen este proyecto socio deportivo que potencia el baloncesto como elemento de inclusión, desde un aspecto más lúdico hasta el más competitivo.

Para Víctor Carnero, Presidente de ADIV: “Con los medios que tenemos lo que hemos logrado es un utopía a nivel deportivo, y ahora queda el trabajo más oscuro que el buscar un apoyo real, primero de las instituciones y luego del sector privado, que suele ser más receptivo que el público ya que el salto económico y organizativo que debemos dar el muy importante”.

El presidente de ADIV se muestra optimista: “Tenemos la esperanza de que podamos lograr este apoyo ya que llevamos mucho trabajo por detrás, y vemos como las instituciones públicas se vuelcan en recursos en los proyectos de baloncesto de mayor nivel competitivo de la ciudad, tanto masculino como femenino y ahora, estamos seguros que harán lo mismo con el baloncesto en silla de ruedas, ya que no deja de ser baloncesto y deporte, sin adjetivos, aunque todavía hay un pequeño sector de la sociedad que no lo crea, logros como el nuestro deben de servir para avanzar en la corrección de esta anomalía”.