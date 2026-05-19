¿Dónde ver las Finales de Conferencia de la NBA?

Recta final en la NBA. Las Finales de Conferencia, Este y Oeste, que ya se están disputando, decidirán a los dos equipos que lucharán por el título de la temporada 2025/2026 de la NBA.

El vigente campeón y máximo favorito, Oklahoma City Thunder jugará por un puesto en la final ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en la Conferencia Oeste, mientras en el Este los Knicks se medirán a los Cleveland Cavaliers, que superaron a los Detroit Pistons después de una eliminatoria de siete partidos.

Final Conferencia Este

En el Este, Cleveland Cavaliers y New York Knicks protagonizarán una serie marcada por el gran momento de ambas franquicias. Los Knicks llegan tras vencer con autoridad a Philadelphia 76ers en semifinales de conferencia, impulsados por el liderazgo de Jalen Brunson y el impacto ofensivo de Karl-Anthony Towns. Por su parte, Cleveland tuvo que remontar una durísima eliminatoria frente a Detroit Pistons, resolviendo la serie en siete partidos después de levantar un 0-2 inicial.

Final Conferencia Oeste

En la Conferencia Oeste, Oklahoma City Thunder se presenta como uno de los grandes favoritos al título tras firmar unos play-offs impecables, eliminando a Los Angeles Lakers en semifinales. Enfrente estará un San Antonio Spurs liderado por Victor Wembanyama, que continúa consolidándose como una de las grandes sensaciones de la NBA después de superar a Minnesota Timberwolves en seis partidos.

Horarios de las finales de conferencia NBA

Conferencia Oeste*

Partido 1: 19 de mayo a las 2:30h: Thunder vs Spurs

Partido 2: 21 de mayo a las 2:30h: Thunder vs Spurs

Partido 3: 23 de mayo a las 2:30h: Spurs vs Thunder

Partido 4: 25 de mayo a las 2:00h: Spurs vs Thunder

Partido 5: 27 de mayo a las 2:30h: Thunder vs Spurs**

Partido 6: 29 de mayo a las 2:30h: Spurs vs Thunder**

Partido 7: 31 de mayo a las 2:00h: Thunder vs Spurs**

Conferencia Este*

Partido 1: 20 de mayo a las 2:00h: Knicks vs Cavaliers

Partido 2: 22 de mayo a las 2:00h: Knicks vs Cavaliers

Partido 3: 24 de mayo a las 2:00h: Cavaliers vs Knicks

Partido 4: 26 de mayo a las 2:00h: Cavaliers vs Knicks

Partido 5: 28 de mayo a las 2:00h: Knicks vs Cavaliers**

Partido 6: 30 de mayo a las 2:00h: Cavaliers vs Knicks**

Partido 7: 1 de junio a las 2:00h: Knicks vs Cavaliers**

*horario peninsular español

**en caso de que fueran necesarios

Dónde ver las finales

DAZN sigue acercando toda la emoción de los NBA play-offs con las Finales de Conferencia de la mejor liga de baloncesto del mundo. Los aficionados podrán disfrutar en directo y en exclusiva de las Finales de la Conferencia Este, mientras que todos los encuentros de las Finales del Oeste estarán disponibles bajo demanda cada día a partir de las 12:00 horas.

Además, los partidos correspondientes a las finales de conferencia de la NBA, tanto del Oeste como del Este, serán retransmitidos en España por la plataforma Amazon Prime Video, que tiene los derechos de esta parte de la temporada, así como también de las finales. Además, también se podrá ver en streaming a través del NBA League Pass.