Entrevista a Vega Gimeno | "La primera medalla que he ganado es dar a conocer más el 3x3 en España"

Vega Gimeno (València, 8 de enero de 1991) forma parte ya de la historia del deporte valenciano. La exjugadora ha conquistado el éxito en el clásico baloncesto cinco contra cinco con las camisetas de Perfumerías Avenida de Salamanca y, sobre todo, Casademont Zaragoza. Pero, especialmente, se ha convertido en un referente y una pionera que ha impulsado en España en moderno basket 3 x 3.

SUPER aprovechó el homenaje que vivió en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso, con motivo de su fructífera participación en el Proyecto FER desde 2020, para hacer un rápido balance tanto del momento como de su carrera.

Vega, ¡menudo día de emociones: tus padres, compañeras de viaje, la presidenta de la Federación, el reconocimiento de todos, en especial, la Fundacion Trinidad Alfonso... ¿cómo has vivido este día?

Con mucha emoción, ha sido emocionante, la verdad. Tenía muchas ganas de venir, de compartir este momento porque el Proyecto FER ha sido una parte fundamental en toda mi carrera de 3x3. Entonces, me apetecía estar aquí, vivir el momento y disfrutarlo... y luego, me han puesto vídeos muy emotivos que evidentemente me han sacado la lagrimilla. Estoy muy feliz de este acto.

¿Estos meses, cuando vas a dormir, qué momentos de tu carrera pasan de forma destacada por tu mente?

Evidentemente, cuando ganas cosas fuertes, como puede ser una medalla de plata en unos Juegos (París 2024) siempre vienen a la cabeza... pero lo que perdura en el tiempo son las imágenes viajando con las compañeras del equipo, chorradas o anécdotas divertidas que pasan durante los viajes. Queda la parte humana y lo que has compartido con tus compañeras y, luego, amigas.

Más allá de títulos, medallas, resta lo emocional y lo que se enseña: el legado. ¿Qué cree que Vega Gimeno deja a niñas y niños que aman el baloncesto?

Primero conocer el 3x3, creo que hemos dado a conocer el 3x3 más en España. La primera medalla que hemos ganado ha sido esa. Después, como jugadora, diría que mi carácter, que lo dejo todo en la pista, que doy todo por mis compañeras, que en ese sentido soy siempre he sido muy jugadora de equipo. He intentado siempre liderar con ese tipo de personalidad y, sobre todo, con mucha honestidad, mucho trabajo.

Álvaro García

Es imposible elegir entre el 5x5 o el 3x3, ¿no?

No, no... no me es imposible. Elijo el 3x3. Por todo lo que me ha dado, ya no solo de títulos, sino a nivel personal, los sitios a los que he viajado, todo lo que he conocido, amistades que me ha traído... creo que por todo eso elegiría el 3x3.

La trayectoria en el 5x5 también ha sido muy buena: Títulos Sí con Avenida, títulos con Zaragoza, jugadora importantísima también para la selección.

Sí, evidentemente el 5x5 me ha dado muchas cosas y me ha dado una carrera profesional estupenda. De hecho, el 3x3 llega a raíz de mis buenas temporadas en el 5x5; o sea, que todo está relacionado, pero si me hicieras elegir, elegiría 3 x 3, aunque he tenido una carrera de 5x5 también muy buena.

¿Cómo ha vivido la final entre Zaragoza y Valencia de la Liga F Endesa? Supongo que con emociones contrapuestas por su condición de valenciana y su vínculo con Zaragoza al mismo tiempo. Es 'mañica' en términos de baloncesto.

A ver, yo es que soy medio maña ya, todos lo sabemos y esto es así, lo he dicho muchas veces... Ahora tengo ahí la espinita de que me hubiera gustado un tercer partido, la verdad. Pero fue un final épico, me alegro mucho por Valencia, por cómo trabaja el club, porque también se merecen este tipo de títulos. Las finales se deciden por detalles, lo merecían los dos equipos.

Ha hablado de espinita. ¿Le ha quedado una dentro por no haber jugado en su carrera con Valencia Basket?

No, pero porque nunca he tenido la posibilidad, nunca se dio el fichaje ni dije que "no" y ellos tampoco. Nunca se ha producido esa conversación. Otra cosa hubiera sido que se hubiera producido, pero como nunca sucedió nunca mi cabeza procesó que, a lo mejor, podía haber pasado. Además, yo encontré ya un poco mi casa en Zaragoza y era difícil moverme de ahí.

La guinda a su carrera fue la medalla de plata en los Juegos de París. Es lo máximo, ¿no cree?

Una olimpiada para un deportista es... no hay nada más grande en cuanto a competiciones. Yo con el hecho de ir ya era feliz, ya me hubiera sentido superrealizada como jugadora y como deportista... y ya llevarte una medalla, pues fue el culmen a todo.

¿Qué significa para Vega Gimeno el Proyecto FER?

Ha sido durante toda mi carrera el bastón donde apoyarme, el hombro en el que llorar, literal, de verdad, donde me aupaban. Han estado durante toda mi carrera todo el rato. Me apoyaron todos los veranos cuando me iba con el 3x3, haciendo un seguimiento durante el año, y cualquier cosa que necesitas estaban detrás. Por ello, ha sido una parte fundamental ya no de una carrera longeva, sino de todos los éxitos que he tenido.

Última: Y ahora, coordinadora de las selecciones españolas de 3x3. No hay mejor forma de seguir adelante profesionalmente en el baloncesto por otro camino lejos de la pista.

Súper, al final, como jugadora vives cosas dentro de la pista, o dentro de la organización, y ves que pueden mejorar, hacer otra forma... y ahora me han dado la oportunidad de poder hacerlo desde las oficinas, ¿no? Genial. Me motiva mucho. Estoy supercontenta, porque creo que puedo echar una mano ahí, que dar mi opinión, intentar cambiar o mejorar aspectos y seguir haciendo bien las cosas que se estaban haciendo, que son muchas.