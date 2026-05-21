Benissa, epicentro del Minibasket y en juego el título Alevín Autonómico.

Benissa no sólo va a ser una de las sedes de las Finales y Fases Finales de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) en la temporada 2025-2026, sino que va a convertirse en el gran punto de encuentro para el Minibasket, puesto que va a acaparar casi en su totalidad los eventos deportivos dirigidos a las categorías Alevín y Benjamín.

El calendario arrancará del 22 al 24 de mayo con la celebración de las Fases Finales Alevín Masculino IR Autonómico y Alevín Femenino IR Autonómico, dos competiciones que reunirán a los mejores equipos de la máxima categoría Minibasket. Dos semanas más tarde, el municipio también será sede el 6 de junio de las Finales Alevín Preferente y Alevín Zonal, así como las Finales Benjamín, que coincidirán además con la Copa Puleva Tido de Minibasket.

Este intenso programa deportivo centrado en las categorías de formación concluirá justo al día siguiente, 7 de junio, cuando tendrá lugar el Día del Mini de Tecnificación Benjamín, un evento en el que participarán todos los jugadores y jugadoras de categoría Benjamín que han formado parte del Programa de Tecnificación en esta temporada, procedentes de las diversas sedes repartidas por la Comunitat Valenciana.

Apuesta por Benissa

La apuesta para que Benissa sea la sede de todos estos eventos es fruto del trabajo realizado en los últimos años por el Ayuntamiento de Benissa y por los clubes locales en la promoción del deporte base y en la organización de competiciones de primer nivel. Durante estos fines de semana, Benissa recibirá a centenares de jugadores y jugadoras, técnicos, árbitros y familiares procedentes de toda la Comunitat Valenciana, generando además un importante impacto social, deportivo y económico en la localidad, que se beneficiará de la llegada de visitantes en unas jornadas donde el deporte y la convivencia serán protagonistas.

Las Fases Finales Alevín IR Autonómico abrirán el espectáculo del minibasket en Benissa. En masculino competirán Valencia Basket, CB L’Horta Godella, Novasmile Lucentum Alicante y Escola Bàsquet NB Torrent; mientras que en femenino lo harán Valencia Basket, Novasmile Lucentum Alicante, NBF Castelló y Traumacoke El Pilar.

Cartel FF AM Autonómico. / Amparo Calabuig

Cartel FF AF Autonoómico. / Amparo Calabuig

Los equipos se medirán entre sí en un formato de todos contra todos. Los encuentros se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

En estas Fases Finales también se pone en juego la clasificación para el Campeonato de España de Clubes. Lo conseguirán los tres mejores equipos masculinos y los tres mejores equipos femeninos.

Calendario Alevín Masculino

Viernes 22 de mayo

18:00 h. Escola Bàsquet NB Torrent – Valencia Basket

20:00 h. CB L’Horta Godella – Novasmile Lucentum Alicante

Sábado 23 de mayo

17:00 h. Escola Bàsquet NB Torrent – CB L’Horta Godella

19:00 h. Novasmile Lucentum Alicante – Valencia Basket

Domingo 24 de mayo

10:00 h. Novasmile Lucentum Alicante – Escola Bàsquet NB Torrent

12:00 h. Valencia Basket – CB L’Horta Godella

Calendario Alevín Femenino

Viernes 22 de mayo

18:00 h. Traumacoke El Pilar – Valencia Basket

20:00 h. Novasmile Lucentum Alicante – NBF Castelló

Sábado 23 de mayo

17:00 h. Traumacoke El Pilar – Novasmile Lucentum Alicante

19:00 h. NBF Castelló – Valencia Basket

Domingo 24 de mayo

10:00 h. NBF Castelló – Traumacoke El Pilar

12:00 h. Valencia Basket – Novasmile Lucentum Alicante