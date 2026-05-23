Jasikevicius estalla por el caos con las entradas de la Euroliga: "Es extremadamente triste"

La administración del Telekom Center de Atenas, sede de la Final a Cuatro de la Euroliga, denunció este sábado fallos y retrasos en la entrega de entradas por parte de la organización, lo que provocó que miles de aficionados accedieran al pabellón sin un billete válido o se quedaran fuera.

"Con enorme indignación nos vemos obligados a informar a los aficionados sobre todo lo ocurrido ayer en el marco de la F4 (Final a Cuatro). Debido a las omisiones del organismo organizador de la Euroliga, miles de personas ingresaron a las instalaciones sin entrada y/o sin identificación, en total violación de la ley", comunicó el operador del estadio en un comunicado.

Algunos aficionados reportaron el pasado viernes, cuando tuvieron lugar las semifinales, problemas con sus entradas, como retrasos en la entrega o errores al escanear el billete en el control.

ATHENS (Greece), 22/05/2026.- Fenerbahce's coach Saras Jasikevicius reacts during the EuroLeague Basketball Final Four semi-finals match Olympiacos against Fenerbahce, in Athens, Greece, 22 May 2026. (Baloncesto, Euroliga, Grecia, Atenas) EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

La Familia Taronja, sin problemas con las entradas

No fue un viaje exento de problemas para los aficionados de Valencia Basket, cuya hoja de ruta en Atenas se vio desajustada por infortunios como retrasos en los aviones por avería y por los extremos cacheos de la policía griega que retrasó todo el plan. Sin embargo, no tuvieron que sufrir ningún problema con las entradas de los que reportó la Euroliga.

Según pudo saber SUPER y de ello informó el pasado viernes, los aficionados de Valencia Basket recibieron sus entradas a tiempo y sin ningún problema.

Testimonios de personas que sí fueron afectadas

"Nos dieron datos erróneos para cargar en los torniquetes, lo que provocó que personas sin control pasaran durante horas; y ante las lógicas protestas del personal de seguridad, los órganos de la Euroliga los obligaron a aceptar la falta de control", explicaron.

El Telekom Center, un recinto que forma parte del OAKA (Complejo Olímpico de Deportes en Atenas), lamentó que "la reacción ante este problema técnico, que se debe exclusivamente a la culpabilidad de la Euroliga, fue que el director de seguridad de la Euroliga diera la orden de permitir la entrada no autorizada a numerosas personas sin una entrada válida".

"Se constató que grupos enteros de personas ingresaron ilegalmente, sin control, verificación ni ningún proceso de identificación. De hecho, se encontraron entradas emitidas por la Euroliga que ni siquiera correspondían a asientos y filas existentes", comunicaron.

La organización del OAKA declaró que "los retrasos en las entradas, los cambios de última hora en los planes de seguridad y en el programa del evento provocaron malentendidos, falta de flujo de información y confusión constante".

"De cara a la final del domingo, no debe repetirse lo más mínimo de lo anterior. La Euroliga tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de lo acordado y, sobre todo, de la legalidad", concluyeron.

Jasikevicius, triste por lo sucedido

Tras el partido del viernes, el entrenador del Fenerbahce, Sarunas Jasikevicius, definió la situación como "extremadamente triste para la Euroliga, para la organización": "Si la gente paga esta cantidad de dinero, hace un esfuerzo y no puede entrar al estadio…", dijo.

Hasta el momento, la máxima competición de clubes de baloncesto de Europa no hizo comentarios al respecto.

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El próximo domingo, el recinto acoge la final de la Final a Cuatro de la Euroliga entre el Real Madrid, que eliminó al Valencia Basket, y el Olympiacos, que acabó con el vigente campeón, el Fenerbahce