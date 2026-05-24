Los Knicks acarician las Finales

Tras ganar los dos primeros partidos en el Madison Square Garden, los New York Knicks asaltaron el campo de los Cleveland Cavaliers (121-108) y tomaron ventaja de 3-0 en las finales del Este, lo que les deja a una sola victoria de sus primeras Finales NBA desde 1999.

Tienen todo a favor los Knicks, que llevan diez victorias al hilo en esta postemporada y una diferencia de puntos a favor de 234. Acabaron su partido en la Rocket Arena de Cleveland entre cánticos de 'MVP' para Jalen Brunson, protagonista en una nueva exhibición grupal con 30 puntos (11 de 15 en tiros de campo).

De los doce equipos que consiguieron ganar nueve partidos consecutivos o más de 'playoffs', nueve acabaron conquistando el anillo. Los Cavs no supieron aguantar el ritmo de los Knicks después de la traumática derrota sufrida en el Madison Square Garden en el primer partido, cuando desperdiciaron 22 puntos de ventaja en el cuarto período. Ese golpe psicológico les pasó factura. Fueron superados con autoridad en el segundo encuentro y nunca estuvieron arriba en el marcador este sábado en casa.

Brunson contó con el apoyo de Mikal Bridges (22 puntos), OG Anunoby (21), del dominicano Karl Anthony Towns (13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), Josh Hart (12 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 robos) y Landry Shamet (14 puntos saliendo del banquillo).

Los Cavs están al borde de la eliminación. No les bastó tirar con un 50 % de acierto, impulsados por 24 puntos de Evan Mobley, 23 de Donovan Mitchell y 19 de James Harden.

Taylor Swift y Travis Kelce, a pie de pista

No les faltó apoyo a los Cleveland Cavaliers en la Rocket Arena, a la que también acudieron la cantante Taylor Swift y su pareja, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce. Kelce, un nativo de Ohio, estuvo sentado a pie de pista con una camiseta de los Cavaliers y no dudó en arengar al público cuando las cámaras se le acercaron al principio del cuarto período.

En ese momento los Knicks mandaban 91-82 y tenían el partido bajo control. Habían estado arriba en el marcador desde el principio cuando firmaron un 9-1 inicial y tomaron diez puntos de ventaja al acabar un primer cuarto en el que Towns estuvo prácticamente perfecto, con tres de cuatro en tiros y once puntos.

Los Cavs tuvieron que lidiar también con unos problemas físicos sufridos por Mitchell, que tuvo que regresar momentáneamente a los vestuarios, antes de poder seguir compitiendo. Los Knicks se llevaron seis puntos de ventaja a los vestuarios y no dieron opción a los Cavs de volver a meterse en el encuentro. Un triple de OG Anunoby con 5.30 por jugar en el cuarto período subió el 110-93 y supuso la sentencia definitiva sobre el partido.

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Los Knicks podrán cerrar la serie este lunes, de nuevo en Cleveland, en el que sería su segundo 4-0 seguido en estos 'playoffs', tras el que endosaron a los Philadelphia 76ers. La NBA tiene una final próxima.