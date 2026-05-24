El Roig Arena disfruta del 'showtime' de unos Harlem Globetrotters que celebran su centenario

El Roig Arena ha disfrutado este domingo del 'showtime' de los míticos Harlem Globetrotters, que este fin de semana pasaban por Valencia como parte de la gira de celebración de su centenario. Los espectadores que han llenado las gradas del pabellón taronja han sido testigos del legado tantos años dando espectáculo, que les dejó boquiabiertos.

Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados han sentido la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer. Además de las jugadas imposibles y el humor característico del equipo, el espectáculo incorporó momentos especiales vinculados al centenario, como los Golden Ball Moments, que conectan al público con algunos de los hitos, figuras y episodios más emblemáticos de la historia de los Harlem Globetrotters.

Valencia. Espectáculo de los Harlem Globetrotters en el Roig Arena VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Los aficionados también pudieron disfrutar de experiencias únicas e inolvidables con la compra del Magic Pass y del Celebrity Court Pass, que han sido rediseñadas cuidadosamente para la gira del centenario. Durante 30 minutos, los asistentes pudieron saltar a la cancha, participar en retos junto a los jugadores, aprender algunos de los trucos más emblemáticos del equipo, hacerse fotos, conseguir autógrafos y disfrutar de acceso anticipado al pabellón y a la merchandising oficial. Otras ofertas incluían las entradas exclusivas Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench, que permiten presenciar el partido desde el banquillo o asistir al calentamiento previo al partido como un miembro del equipo, lo que eleva la experiencia a un nivel completamente nuevo.

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Una gira especial

A lo largo de 2026, los Harlem Globetrotters celebran un hito único en la historia del deporte y el entretenimiento: su centenario. No se trata de una gira más, sino de una celebración mundial irrepetible que conmemora un siglo de legado sobre las canchas. Dentro de este tour histórico, Valencia ha sido una de las ciudades elegidas para acoger un espectáculo excepcional, lleno de magia y jugadas de baloncesto increíbles.