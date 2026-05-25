Atlas News

El Olympiacos celebra por todo lo alto su cuarta Euroliga tras vencer al Real Madrid

Miles de aficionados del Olympiacos tomaron durante la madrugada de este lunes las calles de El Pireo para celebrar la conquista de su cuarta Euroliga tras imponerse al Real Madrid por 92-85 en la final disputada en Atenas. Los seguidores, entre banderas rojas, bengalas de humo y cánticos, han acompañado al equipo con el trofeo durante un recorrido en autobús descapotable. El entrenador Giorgos Bartzokas levantó la copa ante una afición entregada mientras los fuegos artificiales iluminaban la ciudad. El triunfo pone fin a 13 años sin reinar en Europa, desde los títulos consecutivos logrados en 2012 y 2013. Más información