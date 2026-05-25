Valencia Basket se lleva el título en Alevín Masculino y Femenino

Las Fases Finales Alevín IR Autonómico ya tienen dueño. Doblete de Valencia Basket, que sale triunfador tanto en categoría masculina como femenina. En masculino, el subcampeón es CB L’Horta Godella, el tercer puesto se lo queda Novasmile Lucentum Alicante y Escola Bàsquet NB Torrent es cuarto. En femenino, subcampeonato para Traumacoke El Pilar, la tercera plaza se la adjudica NBF Castelló y en la cuarta posición finaliza Novasmile Lucentum Alicante.

Julen García (Valencia Basket) y Xavi Vázquez (Novasmile Lucentum) han compartido el galardón de Mejor Jugador en la Fase Masculina, mientras que Shanel Durán se ha llevado el trofeo de Mejor Jugadora.

Los tres mejores equipos de cada Fase Final, además, consiguen la clasificación para el Campeonato de España de Clubes.

Benissa, epicentro del baloncesto Alevín y Benjamín

La Fase Final Alevín IR Autonómico ha sido el primero de los grandes eventos Minibasket que va a albergar el municipio de Benissa en las próximas semanas, convirtiéndose en el gran epicentro del baloncesto Alevín y Benjamín. A las Fases Finales Alevín IR Autonómico, se sumarán las Finales Alevín IR Preferente, Alevín IR Zonal y Benjamín, coincidiendo estas últimas además con la Copa Puleva Tido de Minibasket. Cerrará el ciclo el Día del Mini de Tecnificación Benjamín.

El concejal de Deportes de Benissa, Adrián Cabrera, ha estado presente en la Fase Final y ha acompañado al presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, y al directivo Fernando Castillo en el acto de entrega de trofeos.

Competición

La Fase Final Alevín Femenino IR Autonómico ha sido la primera en tener campeón. Los resultados que se dieron en las dos primeras jornadas aseguraron matemáticamente el título para Valencia Basket. No obstante, el equipo no ha bajado el pistón en su encuentro de este domingo y finaliza invicto la Fase Final derrotando con claridad a Novasmile Lucentum Alicante por 84-43.

En femenino, subcampeonato para Traumacoke El Pilar. / FBCV

Previamente, se ha disputado el partido que decidía el subcampeón entre NBF Castelló y Traumacoke El Pilar. El conjunto castellonense se ponía por delante durante la primera mitad, pero el paso por vestuarios hizo reaccionar a las jugadoras pilaristas, que le daban la vuelta al encuentro y acababan llevándose la victoria final por un ajustado 56-60.

El título en la Fase Final Alevín Masculino IR Autonómico sí ha tenido que decidirse en el último partido. Valencia Basket y CB L’Horta Godella se lo jugaban a cara o cruz y aunque eran los godellenses los que saltaban mejor a pista (parcial de 7-16 en el primer cuarto), el conjunto dirigido por Paco Pardo no tardó en ponerse el mono de trabajo y no sólo recuperó esa diferencia en el siguiente cuarto, sino que empezó a dominar el choque con una ventaja no muy amplia pero que le daba la suficiente tranquilidad para afrontar con garantías los últimos minutos.

Valencia Basket, campeÓn Masculino. / FBCV

CB L’Horta Godella, subcampeon Masculino. / FBCV

En la lucha por el tercer puesto, Novasmile Lucentum Alicante se ha impuesto a Escola de Bàsquet NB Torrent por 92-79. Ambos equipos han exhibido mucho talento ofensivo pero han sido los lucentinos los que se han venido realmente arriba, cogiendo las riendas del choque desde el primer minuto de partido.

Resultados Alevín Masculino

Viernes 22 de mayo

18:00 h. Escola Bàsquet NB Torrent 21 – 62 Valencia Basket

20:00 h. CB L’Horta Godella 51 – 50 Novasmile Lucentum Alicante

Sábado 23 de mayo

17:00 h. Escola Bàsquet NB Torrent 49 – 77 CB L’Horta Godella

19:00 h. Novasmile Lucentum Alicante 27 – 67 Valencia Basket

Domingo 24 de mayo

10:00 h. Novasmile Lucentum Alicante 92 – 79 Escola Bàsquet Torrent

12:00 h. Valencia Basket 93 – 71 CB L’Horta Godella

Resultados Alevín Femenino

Viernes 22 de mayo

18:00 h. Traumacoke El Pilar 34 – 70 Valencia Basket

20:00 h. Novasmile Lucentum Alicante 47 – 55 NBF Castelló

Sábado 23 de mayo

17:00 h. Traumacoke El Pilar 75 – 57 Novasmile Lucentum Alicante

19:00 h. NBF Castelló 23 – 64 Valencia Basket

Domingo 24 de mayo

10:00 h. NBF Castelló 56 – 60 Traumacoke El Pilar

12:00 h. Valencia Basket 84 – 43 Novasmile Lucentum Alicante