L'Alqueria del Basket acoge a las selecciones españolas de 3x3

L'Alqueria del Basket vuelve a acoger una concentración de las selecciones absolutas de 3x3 y lo hace además con las valencianas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide liderando la nueva etapa que se abre en las subcampeonas olímpicas tras el anuncio de la retirada de ambas.

Ygueravide es la nueva seleccionadora nacional femenina y Vega Gimeno será coordinadora del 3x3 en la Federación Española de Baloncesto, cargos que estrenan además en casa, antes del gran reto del verano de 2026. Y es que después de la Champions Cup de Bangkok, que se saldó con una plata en categoría masculina, el baloncesto español se fija en la capital polaca, con la disputa de la Copa del Mundo.

Selección masculina

Un torneo que se jugará del 1 al 7 de junio, y en el que España defiende el título del año pasado en Mongolia. Pedro Meléndez está trabajando con ocho jugadores: Guim Expósito, Carlos Martínez, Diego de Blas, Iván Aurrecoechea, Isaac Mayo, Fallou Niang, José Blázquez y Juanlu Cebrián, de los que saldrán los cuatro que viajarán a Polonia.

España está enclavada en el Grupo A junto a Serbia, Austria, Australia y Madagascar. Los primeros de grupo pasarán a cuartos de final, y segundos y terceros jugarán una eliminatoria previa.

Gracia Alonso, en los entrenamientos con la selección de 3x3 en una pista exterior de L'Alqueria del Basket. / FEB

Selección femenina

En categoría femenina, las nueve jugadoras que se encuentran en València son Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Marta Canella, Ainhoa Lacorzana, Cecilia Muhate, Helena Oma, Lola Pendande y Alba Prieto.

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En la cita de Varsovia, España es cabeza de serie en el Grupo B y se enfrentará a Estados Unidos, Mongolia, Hungría y Madagascar, con el objetivo de entrar entre las tres primeros para clasificarse a la Fase Final.