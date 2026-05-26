Las Selecciones Autonómicas, recibidas en la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana recibió este lunes a las Selecciones Autonómicas de la Comunitat Valenciana tras una temporada histórica en los Campeonatos de España de Selecciones, en un acto institucional celebrado en el Palacio de los Catalá de Valeriola de València.

La recepción sirvió para reconocer los excelentes resultados logrados por los combinados autonómicos en la temporada 2025-2026, en la que la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) ha alcanzado el primer puesto del ranking nacional por federaciones autonómicas gracias a la consecución de dos medallas de oro, tres medallas de plata y un quinto puesto.

El acto contó con la presencia del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez; el director general de Deporte, Luis Cervera; y el presidente de la FBCV, Salvador Fabregat.

El acto contó con la presencia del director general de Deporte, Luis Cervera; del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez y el presidente de la FBCV, Salvador Fabregat. / Jonathan Burriel Ortega

Selecciones homenajeadas

Durante la recepción fueron homenajeadas las seis selecciones autonómicas participantes en los Campeonatos de España, que esta temporada han cosechado los siguientes resultados:

* Campeonas de España Cadete Femenino

* Campeones de España Alevín Masculino

* Subcampeones de España Cadete Masculino

* Subcampeones de España Infantil Masculino

* Subcampeonas de España Alevín Femenino

* Quinta posición en Infantil Femenino

Así fue el acto de homenaje

Los jugadores, jugadoras y cuerpo técnico de cada selección fueron llamados uno a uno al Patio del Palacio para recibir el reconocimiento de las autoridades presentes, antes de la entrega de los trofeos a los capitanes y capitanas de cada selección.

En sus intervenciones, tanto el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Jose Luis Díez, como el presidente de la FBCV, Salvador Fabregat, han destacado el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo de todos los deportistas y técnicos, subrayando que estos resultados reflejan el gran nivel del baloncesto de formación de la Comunitat Valenciana.

Como cierre del acto, el presidente de la Federación hizo entrega a las autoridades de una equipación oficial personalizada de las Selecciones Autonómicas y todos los participantes posaron en una fotografía de grupo que ha puesto el broche final a una jornada de reconocimiento institucional al baloncesto de la Comunitat Valenciana.