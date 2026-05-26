València acoge esta semana el Campeonato de España de Baloncesto FEDDI 2026

València volverá a situarse esta semana en el centro del deporte inclusivo nacional con la celebración del Campeonato de España de Baloncesto FEDDI 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en las instalaciones de L'Alqueria del Basket.

El campeonato, organizado por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana (FEDI-CV), reunirá a 326 deportistas, acompañados por 69 técnicos y delegados, con la participación de 40 equipos procedentes de nueve comunidades autónomas.

La competición contará con diferentes categorías masculinas y femeninas, además de modalidades adaptadas y de habilidades deportivas, consolidándose como una de las principales citas nacionales del deporte para personas con discapacidad intelectual.

La competición se disputará íntegramente en L’Alqueria del Basket, considerada una de las instalaciones de baloncesto más importantes de Europa y un referente nacional en deporte de formación y organización de grandes eventos deportivos.

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha destacado el impulso de la Generalitat a este tipo de competiciones, en las que se evidencia la importancia que tiene el deporte “para transformar la vida de las personas en positivo”. En este sentido, ha señalado que, en el caso del deporte adaptado, “también tiene esa vertiente fundamental para fomentar la inclusión y la participación social” de los deportistas. Asimismo, ha subrayado que el campeonato supone una nueva muestra de la capacidad de “organización de la Comunitat Valenciana de eventos deportivos de toda índole, con las últimas tecnologías puestas al servicio de los participantes”.

Por su parte, la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal de València, María Ángeles Vidal, ha manifestado que “este tipo de campeonatos son especialmente emotivos, porque son prueba de la inclusión real de todas las personas a través del deporte, una realidad precisa y enriquecedora que vivimos día a día en nuestras escuelas deportivas y que se consolida a través de estos campeonatos”. Además, ha subrayado que “el nivel de participación y magnitud del campeonato da buena prueba del nivel de implicación que tiene el deporte adaptado en nuestro territorio”.

Asimismo, desde FEDI CV y FEDDI declaran que “estamos muy emocionados de poder traer este campeonato de España a la ciudad de Valencia, en el que se van a juntar más de 400 deportistas y técnicos de los cuales más de 50 serán deportistas de clubes valencianos lo que indica la fuerza del baloncesto en esta comunidad y queremos aprovechar para invitar a toda la ciudadanía a que asista al mismo y disfrute de este gran evento”.

Arranca el jueves 28 de mayo

El campeonato arrancará el jueves 28 de mayo y se desarrollará durante cuatro jornadas con fase regular, eliminatorias y finales, además de actividades complementarias como el concurso de tiro “Two Ball” y diferentes actos de convivencia entre deportistas.

La organización ha previsto también distintos servicios y acciones para mejorar la experiencia de los participantes, entre ellos seguimiento digital de resultados y estadísticas a través de la aplicación SWISH y la entrega de material de bienvenida a todos los equipos participantes.

El evento cuenta con la colaboración de numerosas instituciones y entidades, entre ellas el Ajuntament de València, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, la Generalitat, el Consejo Superior de Deportes, la Fundación ONCE, el Comité Paralímpico Español y L'Alqueria del Basket.

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Con esta nueva gran cita deportiva, València continúa reforzando su posicionamiento como ciudad referente en la organización de eventos deportivos inclusivos y accesibles, apostando por el deporte como herramienta de integración social y convivencia.