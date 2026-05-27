El Panathinaikos desinfecta el OAKA tras la victoria del Olympiacos en la Final Four

Los ecos de la Final Four de la Euroliga siguen muy presentes entre los equipos que participaron en ellas, unos con las celebraciones y otros con los movimientos de mercado que se han abierto desde la cita de Atenas. Eso sí, al margen de al Olympiacos, Real Madrid, Valencia Basket y Fenerbahce, la disputa del evento en Atenas sigue doliendo también en un Panathinaikos que no pudo disfruta de su condición de anfitrión y que además vio cómo la afición de su eterno rival, disfrutaba del cuarto título europeo del Olympiacos.

Tal es así, que en una nueva excentricidad de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, operarios del Panathinaikos fueron destinados a realizar una profunda "desinfección y limpieza biológica" de las gradas del pabellón, mostrando además las imágenes de los trabajos realizados a través del propio club ateniense.

Cabe recordar que en los derbis entre Panathinaikos y Olympiacos, no suelen haber aficionados del equipo visitante en las gradas, por lo que la Final Four disputada en el OAKA fue la ocasión perfecta para que los seguidores de El Pireo disfrutaran de ganar el título más importante en Europa en casa de su eterno rival, con más de 10.000 seguidores en las gradas.

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El título del Olympiacos remató un final de temporada para olvidar del Panathinaikos, pero las pesadillas para Giannakopulos empezaron en el cruce del playoff contra el Valencia Basket, ya que los de Pedro Martínez lograron la gesta de remontar un 0-2 en la eliminatoria y eliminar al equipo con más presupuesto de Europa, en una eliminatoria en la que además el polémico presidente del club heleno fue sancionado con tres partidos sin acceder a los pabellones por su comportamiento en el segundo partido del cruce de cuartos de final. Cumplida ya la sanción con cada una de las victorias taronja, podía entrar ya al OAKA, aunque visto lo visto, seguro que dejó pasar la ocasión ante la presencia de los taronja y del Olympiacos.