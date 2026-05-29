Finales Cadete/Infantil IR Zonal
Un total de 10 Finales nos esperan este próximo fin de semana en las categorías Cadete e Infantil IR Zonal. Todas ellas se disputarán en el Complejo Deportivo Municipal de Calpe, que además también va a ser el escenario de la Fase Final de la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina.
Fin de semana por tanto repleto de Baloncesto y con todos los partidos emitiéndose en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.
Estas son las Finales programadas:
Sábado 30 de mayo
- 10:00 h. Cadete Masculino 3ª Zonal
- Apunt Manteniment Uixó Bàsquet – La Llum BC
- 10:00 h. Infantil Masculino 3ª Zonal
- Inmaculada Jesuitas – CB Silla
- 12:00 h. Cadete Femenino 2ª Zonal
- Ares Arnau CB Jovens Almàssera – Giticsa UBF Torrent B
- 12:00 h. Infantil Femenino 2ª Zonal
- Vitaldent Burjassot CB – NBF Castelló
- 17:00 h. Infantil Masculino 2ª Zonal
- CBI Elche – CB Burriana
- 19:00 h. Cadete Masculino 2ª Zonal
- Bàsquet Bellreguard – Muro Bàsquet
Domingo 31 de mayo
- 10:00 h. Infantil Masculino 1ª Zonal
- CB Alginet – Decoraciones Momparler Escolapias
- 12:00 h. Infantil Femenino 1ª Zonal
- EEM Pedreguer – CB Terralfàs
- 17:00 h. Cadete Femenino 1ª Zonal
- Fundación Valencia Bàsquet – Lucentum Alicante
- 19:00 h. Cadete Masculino 1ª Zonal
- Fundación Valencia Bàsquet – CB Escolapias
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