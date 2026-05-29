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Finales Cadete/Infantil IR Zonal

Finales Cadete/Infantil IR Zonal.

Finales Cadete/Infantil IR Zonal. / SD

Claudia Arce

Un total de 10 Finales nos esperan este próximo fin de semana en las categorías Cadete e Infantil IR Zonal. Todas ellas se disputarán en el Complejo Deportivo Municipal de Calpe, que además también va a ser el escenario de la Fase Final de la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina.

Cartel Finales IR Zonal

Cartel Finales IR Zonal / SD

Fin de semana por tanto repleto de Baloncesto y con todos los partidos emitiéndose en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

Estas son las Finales programadas:

Sábado 30 de mayo

  • 10:00 h. Cadete Masculino 3ª Zonal
  • Apunt Manteniment Uixó Bàsquet – La Llum BC
  • 10:00 h. Infantil Masculino 3ª Zonal
  • Inmaculada Jesuitas – CB Silla
  • 12:00 h. Cadete Femenino 2ª Zonal
  • Ares Arnau CB Jovens Almàssera – Giticsa UBF Torrent B
  • 12:00 h. Infantil Femenino 2ª Zonal
  • Vitaldent Burjassot CB – NBF Castelló
  • 17:00 h. Infantil Masculino 2ª Zonal
  • CBI Elche – CB Burriana
  • 19:00 h. Cadete Masculino 2ª Zonal
  • Bàsquet Bellreguard – Muro Bàsquet

Domingo 31 de mayo

  • 10:00 h. Infantil Masculino 1ª Zonal
  • CB Alginet – Decoraciones Momparler Escolapias
  • 12:00 h. Infantil Femenino 1ª Zonal
  • EEM Pedreguer – CB Terralfàs
  • 17:00 h. Cadete Femenino 1ª Zonal
  • Fundación Valencia Bàsquet – Lucentum Alicante
  • 19:00 h. Cadete Masculino 1ª Zonal
  • Fundación Valencia Bàsquet – CB Escolapias

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