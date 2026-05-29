Finales Cadete/Infantil IR Zonal.

Un total de 10 Finales nos esperan este próximo fin de semana en las categorías Cadete e Infantil IR Zonal. Todas ellas se disputarán en el Complejo Deportivo Municipal de Calpe, que además también va a ser el escenario de la Fase Final de la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina.

Cartel Finales IR Zonal / SD

Fin de semana por tanto repleto de Baloncesto y con todos los partidos emitiéndose en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

Estas son las Finales programadas:

Sábado 30 de mayo

10:00 h. Cadete Masculino 3ª Zonal

Apunt Manteniment Uixó Bàsquet – La Llum BC

10:00 h. Infantil Masculino 3ª Zonal

Inmaculada Jesuitas – CB Silla

12:00 h. Cadete Femenino 2ª Zonal

Ares Arnau CB Jovens Almàssera – Giticsa UBF Torrent B

12:00 h. Infantil Femenino 2ª Zonal

Vitaldent Burjassot CB – NBF Castelló

17:00 h. Infantil Masculino 2ª Zonal

CBI Elche – CB Burriana

19:00 h. Cadete Masculino 2ª Zonal

Bàsquet Bellreguard – Muro Bàsquet

Domingo 31 de mayo