Finales Senior y Junior Femenino en Castellón.

El Pabellón Fernando Úbeda Mir de Castellón albergará los días 30 y 31 de mayo las Finales en Senior y Junior Femenino 2025-2026. Serán en total 4 Finales, puesto que ya tenemos vencedor en la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Femenina (Unidad de Reproducción Clínica Vistahermosa Lucentum Alicante) y en Junior Femenino Autonómico (Valencia Basket).

El sábado 30 de mayo se disputarán las Finales Senior Femenino, mientras que el domingo por la mañana será el turno de las Finales Junior Femenino. Todas ellas se emitirán en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo a través de la App Oficial FBCV.

Estas Finales se convierten en el segundo evento de gran nivel que va a acoger la ciudad de Castellón de La Plana esta temporada, después de haber sido también la sede de la Fase Final Infantil Femenino IR Autonómico fruto del apoyo del Ayuntamiento de Castellón y del Patronato de Deportes de Castellón al deporte base.

Sábado 30 de mayo

17:00 h. Senior Femenino Preferente

CB Rolser Pedreguer – Teika UPB Gandia

19:00 h. Senior Femenino Autonómico

Picken Claret C – Clínica La Pobla CB Bétera

Cartel Finales 25 26 / SD

Domingo 31 de mayo