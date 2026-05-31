Liga Foster’s Hollywood: CB Ifach Calpe, campeón ante su público

El CB Ifach Calpe es el nuevo campeón de la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina tras imponerse en la Final a Denia Bàsquet por 96-87. Turbo Manises CBC se lleva el tercer puesto y en la cuarta posición finaliza Inmocarrillo CB TLL Abastos. El Trofeo de Mejor Jugador ha correspondido a Maximiliano Pellegrino, del CB Ifach Calpe.

Calp ha concentrado buena parte de la atención del baloncesto de la Comunitat Valenciana durante este fin de semana, puesto que gracias a la apuesta del Ayuntamiento de Calp y del CB Ifach Calpe, la localidad ha acogido también simultáneamente el 100% de las Finales en Cadete IR Zonal y en Infantil IR Zonal.

Gradas llenas para no perderse una de las citas más esperadas de la temporada, especialmente la gran final de la Liga Foster’s, que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Calp, Ana Sala; el concejal de Deportes de Calp, Ximo Perles; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Denia, Valentín Alcalá; y el presidente del CB Ifach Calpe, Arnau Ivars. Todos ellos han felicitado a los equipos por el espectáculo que han brindado y han acompañado en la entrega de trofeos al directivo de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) Fernando Castillo y al delegado de la Federación en Alicante, Pedro Ortiz.

El Denia Bàsquet, subcampeón de la Liga Foster's Hollywood. / FBCV

Por si quedaba alguna duda de la extraordinaria final que nos esperaba, el CB Ifcah Calpe y el Denia Bàsquet abrían el encuentro con un gran acierto ofensivo, cerrando el primer cuarto con un tanteo de 27-26. Esa frescura en ataque decayó lógicamente en el segundo periodo, pero no así la igualdad entre ambos conjuntos, que se mantenían muy parejos aunque con los locales llegando a vestuarios con +7.

La dinámica del encuentro parecía favorecer a los calpinos, y aunque en el arranque de la segunda mitad regresaba el festival ofensivo, eran los jugadores del CB Ifach Calpe quienes seguían arriba y lograban entrar al último cuarto con una ventaja de 11 puntos, una renta que hicieron suya pese a que los dianenses se acercaron mucho en los instantes finales del choque.

Tercer y cuarto puesto

En el partido que decidía el tercer y cuarto puesto, exhibición ofensiva también por parte de ambos equipos, sobre todo de Turbo Manises CBC, que con sus 33 puntos en el segundo cuarto, cogía su primera renta importante, una ventaja que supo conservar durante toda la segunda mitad ante Inmocarrillo CB TLL Abastos para terminar rozando el centenar de puntos (83-98).

Sábado 30 de mayo

17:30 h. Inmocarrillo CB TLL Abastos 90 – 107 CB Ifach Calpe

19:30 h. Denia Bàsquet 62 – 58 Turbo Manises CBC

Domingo 31 de mayo

10:00 h. 3º y 4º puesto: Inmocarrillo CB TLL Abastos 83 – 98 Turbo Manises CBC

12:00 h. Final: CB Ifach Calpe 96 – 87 Denia Bàsquet