El Real Madrid ficha a Mady Sissoko

El Real Madrid tiene un serio problema en el juego interior. Las lesiones de los últimos tiempos de Tavares, Len y Garuba han dejado a los de Sergio Scariolo con un auténtico agujero que les costó la final de la Euroliga y podría incluso ponerles en serios problemas de cara a la de la Liga Endesa.

Los madridistas no quieren terminar la temporada en blanco tras perder las tres finales disputadas este curso: Supercopa ante Valencia Basket, Copa del Rey ante Baskonia y Euroliga ante Olympiacos. Por ello no tardaron en reaccionar fichando dos jugadores para reforzar el juego bajo tableros. El primero fue el turco Omer Yurtseven y el segundo, confirmado este mismo lunes, es el maliense Mady Sissoko.

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Poderío en el rebote

Sissoko aterriza con sus 2,06 y 113 kilos desde el Pallacanestro Trieste y con experiencia en la NCAA, destacando como un poderoso reboteador. Con este refuerzo, el cuadro de Scariolo cubre una evidente carencia tanto en defensa como en ataque. Por fortuna para ellos, en cualquier caso, no se verían las caras con los de Pedro Martínez hasta una hipotética final.