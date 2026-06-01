Las Finales de la NBA ya están aquí: horario y TV de los partidos entre los Spurs y los Knicks

Las Finales de la NBA 2026 ya tienen protagonistas. Los San Antonio Spurs certificaron su clasificación tras imponerse por 111-103 a los Oklahoma City Thunder en el séptimo y definitivo encuentro de las Finales de la Conferencia Oeste, un triunfo que les permite regresar a la lucha por el anillo por primera vez desde 2014. Enfrente estarán los New York Knicks, en una eliminatoria que reedita las históricas Finales de 1999.

La gran figura de la noche volvió a ser Victor Wembanyama, quien lideró a los texanos con 22 puntos, siete rebotes y dos asistencias en un encuentro de máxima exigencia. El francés, elegido número uno del Draft NBA 2023 y nombrado MVP de las Finales del Oeste, no pudo contener la emoción al término del partido y rompió a llorar tras culminar una espectacular remontada en la serie.

Los Spurs llegaron a estar contra las cuerdas con un 2-3 adverso, pero enlazaron dos victorias consecutivas para eliminar a los vigentes campeones y ganarse el derecho a pelear por el Larry O'Brien Trophy.

Además de Wembanyama, el conjunto dirigido desde San Antonio contó con las aportaciones de Julian Champagnie, autor de 20 puntos y seis triples, mientras que Stephon Castle firmó 16 puntos, seis rebotes y seis asistencias. También destacaron De'Aaron Fox (15 puntos), Dylan Harper (12) y el dúo formado por Keldon Johnson y Devin Vassell, ambos con 11 puntos.

Por parte de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander firmó una actuación descomunal con 35 puntos y nueve asistencias, aunque no pudo evitar la eliminación de unos Thunder que entregan el trono de campeones tras una intensa batalla.

Un duelo con mucha historia

La serie entre Knicks y Spurs tendrá un importante componente histórico. Los texanos buscan conquistar su primer campeonato desde 2014, mientras que la franquicia neoyorquina persigue un título que se le resiste desde 1973.

Además, ambos equipos volverán a verse las caras en unas Finales casi tres décadas después de la edición de 1999, que terminó con triunfo de San Antonio. Ahora, con una nueva generación de estrellas liderada por Wembanyama y con los Knicks viviendo uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, la expectación es máxima.

Las dos franquicias que lucharán por el anillo en este mes de junio de 2026 / NBA

Horarios de las Finales NBA 2026

Todos los encuentros se disputarán a las 02:30 horas (hora española peninsular).

Partido 1 Spurs-Knicks: 4 de junio - 02:30 horas

4 de junio - 02:30 horas Partido 2 Spurs-Knicks: 6 de junio - 02:30 horas

6 de junio - 02:30 horas Partido 3 Knicks-Spurs: 9 de junio - 02:30 horas

9 de junio - 02:30 horas Partido 4 Knicks-Spurs: 11 de junio - 02:30 horas

11 de junio - 02:30 horas Partido 5 Spurs-Knicks *: 14 de junio - 02:30 horas

*: 14 de junio - 02:30 horas Partido 6 Knicks-Spurs *: 17 de junio - 02:30 horas

*: 17 de junio - 02:30 horas Partido 7 Spurs-Knicks*: 20 de junio - 02:30 horas

*Si fueran necesarios.

Dónde ver las Finales de la NBA en España

Los aficionados podrán seguir en directo las Finales NBA 2026 a través de Prime Video, que ofrecerá todos los encuentros en exclusiva para España con narración y comentarios en castellano incluidos dentro de la suscripción a la plataforma.

Por su parte, DAZN también emitirá los partidos para sus abonados en modalidad de diferido, disponibles a partir de las 12:00 horas del día de cada encuentro.

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Todo está preparado para una serie que enfrentará a dos franquicias históricas, con el talento generacional de Victor Wembanyama, el regreso de los Spurs a unas Finales NBA doce años después y la ilusión de unos Knicks que sueñan con volver a reinar en la mejor liga de baloncesto del mundo.