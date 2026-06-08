Revolución a la vista: El Madrid da por perdida a una de sus estrellas tras el desastre de los playoffs

El abrupto final de temporada en el Real Madrid tendrá consecuencias. El equipo de Sergio Scariolo cierra el curso sin títulos en el primer año del regreso del italiano. A la derrota en la final de la Final Four de la Euroliga le ha sucedido una dura eliminación en playoff a manos del Lenovo Tenerife, perdiendo los dos partidos del Movistar Arena.

Las lesiones han sido un lastre para el Real Madrid esta temporada. Las bajas de Alex Len y de Edy Tavares dejaron al equipo cogido con pinzas, añadiéndose la de Garuba durante la Final Four. El equipo, visiblemente cansado, ha ido perdiendo fuelle hasta cerrar una temporada en blanco.

Desde la derrota en la Supercopa de España contra Valencia Basket en septiembre, el Madrid cayó en la final de la Copa contra Baskonia, en la de la Euroliga contra Olympiacos y fuera en primera ronda de playoffs.

Por el momento parece que Florentino Pérez exonerará a Scariolo, pese a la horrible temporada. No obstante habrá grandes cambios en la plantilla del Madrid con un importante baile de nombres. En este caso una de las salidas puede ser sonada, porque se trata de uno de los jugadores importantes del equipo.

Las estrellas del Real Madrid abren la puerta a su salida

Si el nombre de Mario Hezonja, recientemente nombrado MVP, está desde hace semanas en la picota ahora se ha unido otro que podría dejar el Madrid. Se trata de Trey Lyles.

Según informa MARCA, la entidad ya da por perdido al ala pívot norteamericano. Lyles no solo tiene un gran cartel en la Euroliga. El ex de la universidad de Kentucky espera una llamada para regresar a la NBA.

Elegido en la lotería del Draft 2015, Lyles jugó su último partido en NBA con Sacramento Kings en la 24-25, disputando 69 partidos con una buena presencia en pista: 19’6 minutos por noche. Lyles obtuvo en ese último curso unos promedios de; 6’5 puntos, 4’6 rebotes y 1’2 asistencias.

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Este pasado verano firmó por el Madrid, pero tan solo por una temporada. Lyles ha firmado una tarjeta de; 13’5 puntos, 4’5 rebotes y un 15’1 de valoración en la Euroliga. Ahora casi con total seguridad será una de las salidas del Madrid este verano. ¿Rumbo a un proyecto con mucho dinero en Euroliga o a la NBA?