Adam Somogoyi firma por Bilbao Basket

Tras su eliminación en cuartos de final de playoff, Surne Bilbao Basket ya está reforzando su equipo para que la próxima temporada sea igual de mágica que lo ha sido esta última. El primer fichaje del verano es Adam Somogoyi. El base internacional húngaro ha promediado 13.9 puntos, 8.3 asistencias y 4.6 rebotes en la BCL con el Szolnoki Olaj de Hungría. Firma con el conjunto entrenado por Jaume Ponsarnau por 2 temporadas.

Somogoyi es un jugador que mejora mucho la circulación de balón y es capaz de generar muchos puntos para sus compañeros. De hecho, fue el base que más asistencias por partido promedió en toda la BCL. Su gran físico también le va a permitir ayudar en el rebote y aportar músculo en defensa.

Segunda etapa en España

Somogoyi regresa a la Liga Endesa después de abandonar el Breogán a mitad de la temporada 24-25, equipo en el que jugó 9 partidos. En España también jugó 26 partidos con el Morabanc Andorra, donde promedió 3,5 puntos y 1,5 asistencias por partido. Es cierto que no son unos números espectaculares, pero durante las dos temporadas que ha jugado en el Szolnoki Olaj se ha convertido en el líder del equipo. Por tanto, vuelve como un jugador más maduro y mejor técnicamente.

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En primera instancia podría parecer que Somogoyi llega a Bilbao para cubrir la salida de Melwin Pantzar, pero realmente son 2 perfiles distintos. Mientras que Pantzar es un jugador que busca generar ventajas desde el 1 contra 1, Somogoyi se centra más en el orden táctico del equipo.