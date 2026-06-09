Casademont ficha una estrella para hacerle competencia al Valencia Basket
La internacional con España Astou Ndour, de 31 años, ha firmado con las aragonesas para incorporarse al equipo a partir de enero de 2027
Casademont Zaragoza ha llegado a un acuerdo con Astou Ndour (31 años, 1,96m) para apuntalar su juego interior. La jugadora se incorporará a la plantilla a partir de enero de 2027 y firma hasta el final de la temporada 27/28.
Campeona de la WNBA con Chicago Sky, plata con España en los JJOO de Río 2016, campeona y MVP del Eurobasket en 2019… Casademont Zaragoza incorpora a una pívot referente en el mundo del baloncesto y una de las jugadoras interiores más importantes de la última década en España.
Natural de Dakar, Ndour se trasladó a Gran Canaria y allí dio sus primeros pasos en el mundo del baloncesto. Desde entonces una trayectoria al más alto nivel combinando la WNBA y el baloncesto europeo: San Antonio Stars, Chicago Sky, Dallas Wings, Connecticut Sun, Fenerbahçe, Perfumerías Avenida, Reyer Venezia o Famila Basket Schio.
MVP en Turquía
Su última experiencia fue en el Emlak Konut turco, donde firmó unos promedios de 18,1 puntos, 7,9 rebotes y 22,3 de valoración por encuentro. Astou lideró al equipo a su mejor clasificación histórica, logrando el tercer puesto tras Fenerbahce y Galatasaray.
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