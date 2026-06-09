La gran duda del mercado de Euroliga: Sylvain Francisco habla de su futuro

El mercado de fichajes de la Euroliga está en plena ebullición desde que terminara la Final Four. Agente, jugadores y clubes se mueven para ir apuntalando sus plantillas de cara a la próxima temporada. En este momento los equipos deben moverse rápido antes de que otros se queden con las piezas más codiciadas del mercado. Mike James, Mario Hezonja, Trey Lyles... un buen ramillete de estrellas que cambiará de aire este verano en el baloncesto europeo.

Uno de los nombres más codiciados es el de Sylvain Francisco. El base galo se ha convertido en una referencia de la Euroliga. Francisco ha sido segundo en la votación al MVP de esta temporada. Él y Zalgiris Kaunas realizaron un buen año, clasificándose para los playoffs de la Euroliga. SIn embargo el Fenerbahçe fue un rival demasiado potente para los lituanos. Francisco cerró el curso con un impresionante; 16'5 puntos, 2'9 rebotes, 6'5 asistencias y robo por partido en Euroliga.

20/11/2025 Sylvain Francisco of Zalgiris Kaunas and Theo Maledon of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 12 match between Real Madrid and Zalgiris Kaunas at Movistar Arena on November 20, 2025 in Madrid, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Sylvain Francisco habla sobre su futuro en Europa... y en la NBA

Ahora el base francés ha concedido una entrevista para Basket News en la que analiza sus opciones de futuro. Francisco ha sido relacionado con varios clubes, pero, sobre todo, en las últimas fechas parace que ASVEL Villeurbanne ha cogido la delantera. Tony Parker quiere revivir el proyecto y Francisco ve con buenos ojos volver a casa pero no se cierra ninguna puerta: "Esta temporada, el equipo tuvo muchos altibajos, sobre todo en lo económico. Pero ahora el club está retomando el buen camino, tendrá un gran equipo y uno de los mejores presupuestos de la liga. Villeurbanne es mi ciudad natal, así que lo que veo es una ventaja"

Sin embargo Francisco mira más allá del océano, sí, a la NBA. Varios jugadores están pendientes de sus opciones de futuro en la liga norteamericana y Francisco es uno de ellos: "Hay rumores por todas partes, pero ahora mismo estoy pensando en la NBA. A pesar de todo, mi principal objetivo es la NBA. Las cosas pueden cambiar, pero ahí es donde quiero estar"

En ese sentido el exterior de Villeurbanne echa balones fuera y pide calma hasta que se resuelva su siguiente paso: "Kaunas, cualquier otro equipo que me quiera. Ahora mismo no le estoy prestando atención. La decisión está en mis manos, así que tengo que tomarme mi tiempo".

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Todavía habrá que esperar para saber dónde juega el segundo baloncestista más valorado de la temporada en la Euroliga.